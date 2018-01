Video: Ietiepīgais haskijs Zevs netiek ārā, lai apraktu gardumiņus

Bieži vien ietiepīgā haskija Zeva dzīvē ne viss norit tā, kā suns ir iecerējis, un četrkājainais draugs par to dod ziņu, cītīgi gaudodams un spītēdamies pretī saimniecei.

Divos no jaunākajiem video redzams, kā Sibīrijas haskijs, kas kļuvis populārs ar savu ietiepību, "runā" pretī saimniecei, mutē turēdams gardumus. Lai arī suns tos iecerējis iznest ārā un aprakt, saimniece Lindsija Fleišmana to nav ļāvusi, un haskijs nespējis par to paklusēt.

Pirmajā video vērojams, kā suns zobos tur virtuli. Saimniece video aprakstā norādījusi: "Zevam tika iedots ēdams virtulis un viņš uzstāja uz iešanu ārā, lai to apraktu, taču tas vairākas reizes tika noraidīts." Lai arī sākumā Zevs visai neatlaidīgi turas pie sava un gaudo ikreiz, kad saimniece kaut ko pasaka, visbeidzot Fleišmanai izdodas pierunāt savu mīluli palikt iekšā un apēst virtuli turpat. "Lai arī viņš uzstāja, beidzot piekrita apēst garumu iekšā," rakstījusi saimniece.

Savukārt otrajā video redzams, kā suns līdzīgi izturas ar Ziemassvētkos saņemto buļļa kaulu. Saimniece atklājusi, ka Zevs kaulu saņēmis kā dāvanu, ko uzreiz vēlējies doties aprakt. "Jau atkal, gluži kā ar virtuli, viņam tas netika ļauts," minējusi saimniece, norādot, ka šoreiz gan Zevs bijis pat ļoti vērsts uz sadarbību. Pretēji kā gadījumā ar virtuli, Sibīrijas haskiju izdevies ātrāk pierunāt palikt telpās un pat apgulties.

