Varonis Kuzja, kas dzīvoklī sajuta dūmus un izglāba saimnieku dzīvību

"Kaķis Kuzja izglāba mūsu dzīvokli no ugunsgrēka," tādu ziņu 2. janvāra dienā "Facebook" grupā kaķu mīļotājiem publicēja rīdzinieks Jevgēņijs Aleksandrovičs. Jaunais gads viņa ģimenei varēja sākties pavisam nelāgi, ja līdzās nebūtu bijis rudais runcis, kas saimniekus pamodinājis. Sarunā ar "MansDraugs" Jevgēņijs atzīst, ka tā bijusi pirmā reize, kad Kuzja kā varonis apzinājies draudīgo situāciju un mēģinājis rast izeju no tās.

"Mums ir krāsns apkure. Šonakt [naktī no 1. uz 2. janvāri – red.piez.] dzīvoklī sākās sadūmojums, es gulēju un neko nejutu, pamodos no Kuzjas spēcīgas ņaudēšanas. Sajutu dūmu smaku un ļoti koda acīs. Kad ieslēdzu gaismu, biju pārsteigts, jo viss dzīvoklis bija biezos dūmos. Krāsns nekūrās, blakus plītij no sienas, zem riģipša, nāca biezi dūmi, ko apdzēsu ar ūdeni. It kā dūmi vairs nenāca. Izvēdināju un gāju gulēt," rakstīja saimnieks.

Taču diemžēl nakts nevarējusi turpināties mierīgi, jo Jevgēnijs pamodies vēlreiz. "Kuzja kārtīgi auroja un skrāpējās tur, kur pirmajā reizē nāca dūmi. To nebija, tāpēc piegāju paskatīties, ko viņš tur kašņā. Nedaudz atliecu reģipsi un ieraudzīju gailošas ogles, nācās reģipsi salauzt un saliet ar ūdeni. Izrādās, dega dūmvads. Viss tika novērsts, pateicoties Kuzjam!" publikācijā lepni vēstīja Jevgēnijs.

Foto: Privātais arhīvs

"MansDraugs" vērsās pie saimnieka, kurš pastāstīja, ka viņa mīlulis šobrīd ir vien astoņus mēnešus vecs. Kuzju viņš raksturoja kā ļoti labestīgu un rotaļīgu mājdzīvnieku. Turklāt Kuzja nebūt neesot vienīgais četrkājainis mājoklī, jo pirms mēneša saimnieki paņēmuši vēl vienu peļu junkuriņu Pušoku jeb Pūkainīti, lai rudajam runcim būtu interesantāk. Kaķēns esot vēl tikai divus mēnešus vecs un galvenokārt atkārtojot pieaugušā kaķa darbības, norādīja saimnieks: "Kuzja iet ēst un Pušoks aiz viņa, Kuzja iet uz tualeti un Pušoks aiz viņa, Kuzja iet gulēt un Pušoks pie viņa, un sāk zīst Kuzjam spalvu kā māmiņai."

Ar mazo draugu Kuzja gan esot jau apradis, rūpējoties par sugasbrāli, staigājot viņam pakaļ un uzmanot, lai mazulis nedara blēņas. Tiesa, kā atzina Jevgēņijs, nedarbus reizēm viņi pastrādājot abi kopā. Par Pušoka uzvedību zīmīgajā naktī saimnieks teica tā: "Viņš skraidīja Kuzjam pakaļ un nesaprata, kāpēc Kuzja kliedz."

Atminoties satraucošo nakti pašā gada sākumā, Jevgēnijs padalījās ar vēl kādu faktu: "Kad viss bija nodzēsts un es aizgāju gulēt, Kuzja atnāca uz gultu, ieleca tajā un murrāja." Lūk, kā mājas mīlulis spējis pasargāt savus saimniekus!