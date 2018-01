Spelgoņa dēļ Kalgari zoodārzā Kanādā uz iekštelpām pārvesti vairāki pingvīni

Lai arī varētu šķist, ka pingvīni ir gluži kā Zemes aukstāko reģionu simboli, arī šiem zvēriem par sliktu nenāk būšana siltumā, nevis salā. "The Globe and Mail" vēstīts, ka Kalgari zoodārzā Kanādā vairāki pingvīni spelgoņa dēļ no āra aploka pārvesti uz iekštelpām.

Zoodārza pārstāve Malu Sellija atklājusi, ka kopumā zoodārzā mītot vairākas pingvīnu sugas. Šobrīd Kanādā valdot liels sals, sasniedzot pat mīnus 28 grādu atzīmi. Zoodārza iekšējā politika paredzot, ka gadījumos, kad temperatūras stabiņš noslīd līdz vismaz mīnus 25 grādiem, pingvīni jāieved iekštelpās. Pēdējo dienu laikā Kalgari laikapstākļi vējainās dienās pat esot radījuši sajūtu, ka ārā būtu nevis mīnus 28, bet pat mīnus 40 grādi. Lai nepakļautu pingvīnus šādam salam, bet joprojām nodrošinātu tiem labvēlīgus dzīves apstākļus, darbinieki nolēmuši zvērus laist ārā uz noteiktu laiku. Norādīts, ka šādas rūpes saņemot galvenokārt karaliskie pingvīni, kas esot ievainojamāki par citiem pingvīniem. Tie apdzīvojot ne tikai Antarktīdu, bet arī tuvējās salas, kur klimats ir nedaudz siltāks. Salīdzinājumam, piemēram, imperatorapingvīni apdzīvojot tikai Antarktīdu, tamdēļ esot labāk piemēroti dzīvei aukstumā. Tiesa, dzīve zoodārzā ir citādāka, nekā tā būtu savvaļā, tāpēc arī zoodārza pingvīni var būt vājāki un sliktāk paciest bargus laikapstākļus. "Es ticu, ka fiziski viņi var izturēt tādus laikapstākļus, kādi pie mums ir, bet tie nav savvaļas putni," norādījusi zoodārza speciāliste Sellija. Turklāt pingvīnu barā arī esot mazs putnēns, ar kura veselību zoodārza darbinieki nevēloties riskēt. "Tas ir kā satuntuļot savu bērnu, bet pienāk brīdis, kad saproti – bērnam ir labi, bet vēl labāk būs, ja viņš paliks iekštelpās," salīdzinājusi Sellija. Parasti visi pingvīni, tostarp karaliskie, ziemas zoodārzā aizvadot āra aplokā, taču brīžos, kad temperatūra sasniedz kritisko robežu, darbinieki pieņemot lēmumu attiecīgi rīkoties un pasargāt pingvīnus. Kopumā zoodārzā mītot 51 pingvīns.