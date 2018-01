Desmit sadzīviski jautājumi, uz kuriem katrs kaķis būtu pelnījis dzirdēt atbildes

Kaķu darbības bieži vien ir saimniekam neizprotamas. Te mīlulis kaut ko nogāž no galda, te pēkšņi sāk skraidīt kā negudrs, savukārt jau nākamajā brīdī ielec kartona kastē un mierīgi guļ. Taču tas ir jocīgi vien no cilvēka skatu punkta. Vai esi iedomājies, par ko neizpratnē tev varētu vaicāt pats peļu junkuriņš? Iespējams, arī viņam tavas darbības liktu saraukt pieri.

Turpinājumā lasi desmit jautājumus no kaķa skatu punkta, ko iztēlojušies "Cattime" kaķumīļi. Vai kādu uzdotu arī tavs mājas mīlulis?

Kāpēc tu kliedz uz mani, kad skrāpēju lielāko un mīkstāko lietu mājoklī?

Skrāpēšanās un nagu asināšana ir daļa no kaķu instinktiem. Šis process palīdz kaķiem atbrīvoties no atmirušajiem nagiem, tāpēc no tā nevar izvairīties. Ja asināšana dīvānā kļūst pārāk traucējoša un mēbele vairs nemaz neizskatās skaisti, vērts apdomāt iespēju parūpēties par īpašu skrāpējamo dēlīti, kas iegādājams zooveikalos, vai, piemēram, pašmāju "Skrāpeli", par ko plašāk var lasīt šeit.

Kāpēc tu katru dienu uzņem fotogrāfijas ar mani?

Ja kaķis zinātu, kas ir modeļu pasaule, viņš, iespējams, justos piederīgs tiem. Sak, kāpēc gan tik daudz mani fotografēt? Bet... Ja kaķis zinātu, kas ir "Instagram" un cik ļoti populāras tajā ir fotogrāfijas ar kaķiem, mīlulis pret lieku kadru, kurā notverta viņa kārtējā amizantā gulēšanas poza, nemaz neiebilstu. Kurš gan negribētu būt slavens?

Foto: Shutterstock

Kāpēc tu uz manām mājām ved svešiniekus?

Ne velti pastāv teiciens, ka patiesībā saimnieks dzīvo pie kaķa, nevis kaķis pie saimnieka. Turklāt vairāki no viesiem noteikti vēlas ar četrkājaini paspēlēties, viņu paglaudīt... Kaķim tas var neradīt patīkamas sajūtas. Kas gan atļaujas tik brīvi uzvesties kaķa karalistē?

Kāpēc tu mani neizlaid ārā kaut uz mirkli un es visu dienu sēžu mājās?

Līdzīgi kā ielas kaķim sākumā ir grūti pierast pie dzīves mājoklī, tā mājas kaķim var būt grūtības pierast pie "āra likumiem" un dzīves ārpasaulē. Taču bieži vien tieši kaķa paša interesēs ir uzkavēties mājoklī, nevis doties izpētīt, kas atrodas otrpus logam. Daudzi kaķi pat pieplok pie zemes vai uzskrien uz daudzdzīvokļu mājas pēdējo stāvu, baidoties par sevi un savu dzīvību. Labāk neriskēt ar kaķa pazušanu un paturēt kaķi iekštelpās.

Kāpēc tu atņem manu privāto sildītāju?

Daļai kaķu patīk gulēt uz datora, kas, ja uzkarsis, ir gana patīkama un ērta guļvieta. Un nav pat nozīmes tam, kādā stāvoklī – atvērts vai aizvērts – ir dators, kaķis atradīs piemērotāko brīdi, kad uz tā pagulēt. Tiesa, spalvas var sakrist ierīces iekšienē, ar laiku radot problēmas, tāpēc arī saimnieki izvēlas šo kaķa izklaidi pārtraukt, datoru noņemot.

Foto: Shutterstock

Kāpēc tu mani glaudi pat tad, kad esmu dusmīgs?

Daudzi saimnieki noteikti atpazīs šo situāciju – kaķis ar ķepām atspiežas pret cilvēka krūtīm vai vēderu, bet turētājs atsakās mīluli laist vaļā, vēlēdamies kaķi samīļot. Kāpēc gan? Ja reiz tas kaķim nesagādā patīkamas emocijas, kāpēc turpināt to darīt un dzīvnieku mocīt? Pavēro savu kaķi, saproti, kā viņam patīk un nepatīk tikt glaudītam, ievēro brīžus, kad tas notiek, un radi dzīvesvidi, kādā kaķim ir ērti atpūsties un baudīt saimnieka uzmanību.

Kāpēc tu satrakojies, kad nevari mani atrast?

Katrs saimnieks noteikti vismaz reizi dzīvē ir pieredzējis brīdi, kad šķiet – murrātājs nu noteikti nav mājoklī un ir aizbēdzis. Taču tad nākas saprast, ka tā tomēr nav, jo kaķis ir ērti iekārtojies tālākajā plauktā drēbju skapī un ir atrodams vien pēc divām spīdīgajām ačtelēm, kas vērstas neizpratnē raugošā saimnieka virzienā. Nešaubies, ka kaķim ir spējas mājās atrast tādas vietas, kur saimnieks pat neiedomātos meklēt.

Kas tas par skaļo briesmu rīku, ar ko tu braukā pa grīdu?

Kaķis un putekļu sūcējs – kombinācija, kas vairumā gadījumu mīlulī rada trauksmi. Ja grasies uzkopt māju un zini, ka kaķis no putekļu sūcēja sabīsies, parūpējies, lai mīluļa tobrīd nav tajā istabā, kur vēlies darboties. Tāpat arī nespīdzini kaķi, ja zini, ka spalvas ies pa gaisu un murrātājs ātrāk vēlēsies no briesmu ierīces aizskriet prom.

Foto: Shutterstock

Kāpēc tu mani ķemmē, ja es pats to varu izdarīt?

Daudziem kaķiem patīk, ka viņus ķemmē, taču saimnieks tādējādi var atbrīvot kaķus no lieka smaguma un sevi – no nemitīgās spalvu vākšanas pa mājokli.

Kāpēc tu tik bieži aiztiec manu tualeti?

Saprotams, kādam ir jāsakopj kaķa kastīte, kad mīlulis to apmeklējis. Iespējams, tas peļu junkuriņam varētu šķist visai dīvaini, taču ne nepatīkami. Kaķi var pat neapmeklēt kastīti, ja tā ir jau pilna un saimnieks to nav iztīrījis.