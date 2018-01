Aligatori ar degunu laužas cauri ledum, lai pārciestu spelgoni ASV un elpotu

Šalotes upes purva parkā Ziemeļkarolīnā, ASV, vairāki no 12 aligatoriem pārsteiguši parka menedžeri Džordžu Hovardu, ar degunu izlaužoties cauri ledum un nekustīgi elpojot gaisu, vēstīts "WECT". Lielais sals, rādās, pārsteidzis ne tikai cilvēkus, bet arī dzīvniekus, kas lielu daļu savas dzīves pavada ūdenī.

Hovards paskaidrojis, ka pirmoreiz aligatoru neparasto uzvedību novērojis janvāra sākumā pēc sniega vētras. Viņš gājis garām ūdenim un nevarējis saprast, kas ir tas, kas spraucas ārā no ledus. "Tad es sapratu, ka redzu zobus. Ak, Dievs, viņi bāž galvu ārā no ūdens. Tas acumirklī likās loģiski, kāpēc viņi tā dara," teicis menedžeris, kurš uzreiz devies sameklēt informāciju par to, vai šāda veida uzvedība ir normāla un vai aligatoriem nekas nekaiš, jo par spraukšanos cauri ledum viņš iepriekš neko neesot zinājis.

Taču bažām neesot bijis pamats, jo Hovards noskaidrojis, ka tas esot aligatoru izdzīvošanas mehānisms. Aligatori izspraucas cauri ledum, parādot daļu mutes, elpo gaisu, kamēr zem ūdens viņu ķermenis ir teju vai hibernējies.

Vīrietis aligatorus ledū arī nofilmējis, lai parādītu cilvēkiem, kā šīs sugas dzīvnieki pārcieš ziemu un ledainus apstākļus. "Par to nav jāuztraucas. Viss, ko es varu pateikt, ir tas, ka mēs katru dienu, katru mēnesi, katru gadu uzzinām vairāk un vairāk par viņiem un to, ko viņi ir spējīgi izdarīt. Godīgi sakot, katru reizi mēs esam pārsteigti par to, cik brīnišķīgi radījumi viņi ir," par aligatoriem teicis Hovards.

Kad ledus nokusis, visi aligatori bijuši sveiki un veseli.

2004. gadā Floridas Dabas vēstures muzeja publicētajā pētījumā par aligatoriem ziņots, ka šīs sugas dzīvnieki varot veiksmīgi pārciest spelgoni, ja tie atrodas ūdenī. Aligatori savu ķermeni iegremdējot ūdenī, taču to deguns un daļa mutes atrodas ūdens virspusē, lai gadījumā, kad ūdens sasalst, dzīvniekiem būtu iespēja elpot. Ja aligatori pilnībā atrodas zem ūdens, tie bez elpas varot izturēt līdz pat astoņām stundām.