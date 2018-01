Video: Bezbailīga pandiņa iesaistās pārgalvīgā aktivitātē

Ja trūkst iedvesmas fiziskām aktivitātēm, pandu lāči allaž gatavi rādīt piemēru! Melnbaltos lāčus nebiedē ne augstums, ne arī grūtības. Kas notiek, ja abi faktori tiek savienoti?

To rāda video, kas tapis Lielo pandu izpētes centrā Čengdu, Ķīnā. Tur novērota pieaugusi panda, kas uzkāpusi augstu koka galotnē, vienlaikus cenšoties izmantot līdzās esošo spēļu rīku.

Kā redzams nepilnu minūti garajā fragmentā, pandu lācis uzrāpies kokā, kam blakus piekarināts no riepām izveidots objekts. Panda par to izrādījusi interesi un pat mēģinājusi tikt cauri augšējai riepai, neņemot vērā augstumu un to, ka īpatnējās šūpoles nemaz nav stabilas.

Lai arī visādi izlocījusies, panda ne mirkli nav zaudējusi modrību un, iespējams, sapratusi, ka nekāda rotaļāšanās nesanāks, sākusi ceļu lejup pa koku.