Lielbritānijā apbalvots Otrā pasaules kara varonis – suns Čips

75 gadus pēc sava varoņdarba Otrā pasaules kara laikā īpašu atzinību un medaļu guvis suns Čips, kas nesavtīgi glābis britu un amerikāņu karavīrus, ziņo "Sky News".

Čipam piešķirta Dikinas medaļa, kas godina dzīvnieku, tostarp arī cilvēka labāko draugu suņu, drošsirdību Otrā pasaules kara laikā. Suns sargājis savus karavīrus, kuri 1943. gada jūlijā cīnījušies Sicīlijā.

Vēstīts, ka Čips bijis kopā ar karavīriem, taču drīz vien pēc viņu ierašanās karalaukā grupa piedzīvojusi bruņotu uzbrukumu. Suns esot izspraucies un skrējis teju vai tieši pretī lodēm. "New York Post" ziņots, ka pretinieku uzbrukums apstājies, suns esot ieskrējis pretinieku bunkurā, bet no tā pēc brīža viens no karavīriem iznācis laukā. Čips bijis ieķēries karavīram kaklā, un kareivji saukuši Čipu atpakaļ, pirms suns nogalinājis vīru. Viens no karavīriem atminējies, ka trīs itāļu vīri iznākuši no bunkura ar paceltām rokām.

Tas gan neesot bijis vienīgais Čipa sasniegums kara laukā. Viņš uzodis vēl desmit pretinieku grupas, kā rezultātā panākta viņu padošanās.

Suns kara laukā guvis ādas apdegumus un galvas traumas, taču izdzīvojis. Pēc kara Čips turpinājis būt par šķietami parastu mājas mīluli. Ziņots, ka arī pirms savām dienesta gaitām Čips bijis parasts mājas suns, ko Vrenu ģimene ASV ziedojusi kara vajadzībām, gluži kā to darījuši vēl vairāki tūkstoši suņu saimnieku.

Čipa medaļu klātienē Lielbritānijā pieņēmis 76 gadus vecais Džons Vrens, kurš bijis vēl tikai zīdainis, kad varonīgais suns devies karā. Savukārt Čipa vietā medaļu saņēmis ASV Gaisa spēku suns Eirons (attēlā). Tiesa, jau drīz pēc kara Čips apbalvots ar dažādām medaļām, taču neviena no tām neesot bijusi paredzēta īpaši dzīvniekiem.

Interesanti, ka Volta Disneja studija 1990. gadā radījusi filmu "Čips, kara suns" ("Chips, the War Dog"), kas balstīta apbalvotā suņa dzīvē.

1943. gadā Marija Dikina, kura vadīja Tautas klīniku slimiem dzīvniekiem (mūsdienās tā ir lielākā veterinārklīnika Lielbritānijā), iedibināja Dikinas medaļu, lai godinātu dzīvnieku drošsirdību.