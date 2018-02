Aizkustinošs video: Kā Latvijas olimpiskā karognesēja Dreiškena ģimenē ienāca mazs sunītis

"Nedomājām, ka šis video aizkustinās un ieinteresēs tik daudzu sirdis un ka video kļūs tik populārs," portālam "MansDraugs" atklāj Guna Dreiškena, kura 30. janvāra vakarā publicēja bērnu aizkustinošo sastapšanos ar jauno mājas mīluli, franču buldogu Rufusu. Video nepilnu divu dienu laikā guvis milzu atsaucību, tas skatīts gandrīz 100 tūkstošus reižu. Bobslejista un Latvijas karognesēja Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Daumanta Dreiškena jaunākais ģimenes loceklis ir pārdomāta izvēle, apstiprina Guna, un par to īpaši liels prieks bijis bērniem.

"MansDraugs" vērsās pie jaunās suņa saimnieces, kura teic, ka vēlme pēc mājas mīluļa bijusi jau sen. "Pati esmu izaugusi kopā pat ar vairākiem mājdzīvniekiem – gan suņiem, gan kaķiem," stāsta Guna. Līdz šim gan ģimene nav varējusi rast īsto brīdi četrkājaiņa ienākšanai ģimenē, jo visu laiku bijuši kādi blakusapstākļi, kā arī šķita, ka sunim dzīvoklī nebūs vietas. Ģimenē auga divi bērni un tika gaidīta trešā atvase.

Taču piemērots laiks tomēr atradās. "Tā nopietnāk interesēties par suņiem un to šķirnēm sāku pirms gada, jo tajā laikā nopirkām sev ģimenes māju," skaidro Guna. Raksturodama šķirnes izvēli, viņa min, ka sākotnēji apsvēri vairāki mīluļi: gan bīgls un Džeka Rasela terjers, gan Stafordšīras bulterjers, gan arī franču buldogs. "Izmēram un dažādiem parametriem sākumā īsti nebija nozīmes. Vairak interesēja, la suns varētu sadzīvot ar bērniem un ļautu spēlēties ar viņiem, kā arī gribējās suni, kas mācētu vajadzības gadījumā uzriet." Par šķirnēm un to īpašībāviņa interesējās gan internetā, lasot dažāda veida informāciju, gan arī no minēto suņu saimniekiem, lai gūtu tiešu ieskatu ikdienā ar konkrētās šķirnes pārstāvi.

"Tas, kā līdz mūsu mājām nonāca Rufuss, ir interesants stāsts vien tādēļ, ka, gadu to meklējot, vēl aizvien bija dažādi argumenti par to, kāpēc mums tomēr nevajag suni. Taču, vienu dienu, šķirstot "Facebook", pēkšņi parādījās Rufusa bilde un sludinājums, ko suņa saimniece bija ielikusi. Un tieši šis piedāvājums pēkšņi ieinteresēja mani un izcēlās no daudzajiem citiem piedāvājumiem. Un pēkšņi es sapratu, ka es gribu šo sunīti, ka gribu, lai bērniem ir kāds, par ko rūpēties, ar ko spēlēties un ko mīlēt. Nebija vairs dažādu iemeslu, aizbildinājumu vai atrunāšanās," pārliecināti teic jaunā saimniece.

"Suns atrada saimnieku un mēs atradām suni. Tas bija viens mirklis, kura laikā es iemīlēju Rufusu vien no redzētās bildes," Guna raksturo mīlestību pret buldogu no pirmā acu uzmetiena. Taču, protams, par galavārdu bija jākonsultējas ar vīru.

"Kad jautāju vīram par suni, viņš bija vislielākais pretinieks šādai idejai, bet, redzot Rufusa bildi, viņš nepretojās un neteica, ka nevajag vai negrib. Biju pārsteigta, jo arī vīrs bija ar mieru," atminas Guna. "Un tā vienas dienas laikā mēs ieraudzījām sunīti un vienas dienas dienas laikā Rufuss bija mūsu. Un tikai tad sapratām, ka tieši šādas šķirnes suns musu ģimenei būs vispiemērotākais, jo ir draudzīgs, rotaļīgs, nav liela auguma, jo bieži braukājam pie maniem vecākiem uz Ērgļiem." Kā vienu no franču buldoga priekšrocībām viņa min to, ka suni var viegli pārvadāt un mīlulis neaizņem daudz vietas. Tas bija svarīgs apsvērums, jo Dreiškenu ģimene ir liela, tajā aug trīs bērni, kam mašīnā vajadzīga vieta.

Raksturodama video redzamo mirkli un bērnu neviltoto pārsteigumu, ieraugot kastē mazo Rufusu, Guna pastāsta, ka abi ar vīru apzinātu savām atvasēm neko neteica un vēlējās pirmo tikšanos ar sunīti izveidot kā pārsteigumu. "Izdomājām, kādā veidā pasniegsim šo pārsteigumu, un cerējām, ka bērni būs ļoti priecīgi, jo zinājām, cik ļoti viniem patīk dzīvnieki, īpaši suņi. Taču tas brīdī, kad redzējām reālas bērnu emocijas, tās prieka asaras, patiesās un neviltotās emocijas, arī pār mūsu vaigiem nobira prieka asaras. Bērni bija laimīgi, un tāpēc arī mēs bijām laimīgi. Tā brīža emocijas pat nevar vārdos aprakstīt vai izstāstīt, tāpēc nolēmām padalīties ar nofilmēto video, lai arī citi saprot un redz šo aizkustinošo brīdi, taču nedomājām, ka šis video aizkustinās un ieinteresēs tik daudzu sirdis un ka video kļūs tik populārs," tūkstošiem cilvēku atsaucību un labos vārdus pēc priecīgās tikšanās videoliecības raksturo trīs bērnu mamma.

Kā Rufusam klājas pēc piedzīvotā slavasbrīža internetā? "Šobrīd Rufuss mūsu ģimenē ir ceturto dienu, bet jau tagad visi trīs mūsu bērni vairs nespēj iedomāties savu dzīvi bez sunīša. Rufuss ir pievērsis sev nedalītu mūsu ģimenes uzmanību un mīlestību. Galvenais, ko gribas, lai suņuks mūsu ģimenē jūtas laimīgs – tikpat laimīgs, cik laimīgi esam mēs," priecīgi teic Guna.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Latvijas karogu 2018. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā 9. februārī Phjončhanā nesīs bobslejists Daumants Dreiškens.