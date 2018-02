Amizants video: Suns nesekmīgi mēģina ienest mājās sprunguli

Ne vienmēr iecerētais izdodas tik labi, un bieži vien tomēr nākas apjaust, ka kaut kas darīts nepareizi. Līdzīgi noticis kādam sunim Dīferam Montanas štatā ASV. Viņš mājoklī vēlējies ienest zaru, taču izvēlējies nepareizo taktiku.

Video aprakstā norādīts, ka Dīfera zara nešanas plāns noritējis 30. janvārī, kad zemi klājusi sniega sega. Atradis visai lielu sprunguli, melnais suns centies to ienest iekštelpās, mēģinot kopā ar koku iekāpt pa logu. Diemžēl šis plāns cietis neveiksmi.

Kā redzams nofilmētajos kadros, Dīfers izvēlējies nepareizo veidu, kā mēģināt dabūt zaru mājā. Līdzīgi kā citi suņi, arī šis centies zaru ienest horizontālā, nevis vertikālā veidā, kas krietni atvieglotu četrkājainā drauga pūles. Taču, sapratis, ka nekādi neizdodas tikt iekšā, mīlulis atkāpies un iesākto nav turpinājis.

Suņa saimnieks aprakstā norādījis, ka Dīferam ļoti patīkot grauzt zarus un ka viņš allaž mēģinot kādu atstiept uz mājām. Parasti tas esot lielākais zars, ko Dīfers atradis. "Mūsu pagalmā viņš nonāk, uzlecot uz dīvāna un izkāpjot ārā pa logu. Bieži vien lielie zari netiek tam cauri," skaidro saimnieks. "Video rāda, kā viņš cenšas ievilkt iekšā vienu no lielākajiem zariem, ko atradis, lai vēlāk to sapluinītu. Video beidzas ar Dīfera padošanos, bet es vēlāk to ienesu iekšā. Viņš zaru sagrauza un visur atstāja skaidas. Koka atliekas es vācu vairākas dienas."