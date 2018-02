Talsi – suņiem draudzīgākais novads Latvijā. Iespējas aizraujošai laika pavadīšanai

Tie, kas februāra sākumā apmeklēja izstādi "Balttour", konkrētāk Talsu novada stendu, noteikti pamanīja interesanto tematiku – suņus. Tieši šogad, Dzeltenā zemes suņa gadā, Talsu novads sevi prezentē kā suņiem draudzīgāko novadu Latvijā, piedāvājot kopā ar četrkājainajiem draugiem apmeklēt dažādas kafejnīcas, pievēršot uzmanību dzīvnieku patversmei un akcentējot arī pašmāju dizaineru un ražotāju darinājumus.

Talsu novada tūrisma informācijas centrā "MansDraugs" uzzināja, kā radusies ideja uzmanību veltīt tieši cilvēka labākajam draugam – sunim. "Sākām pavisam nevainīgi – ar vasaras video filmiņu "Talsi suņa acīm", kuras autors ir vidusskolnieks Oto Kļaviņš ar savu suni 11 gadus veco Bobiju. Oto pie mums strādāja jauniešu nodarbinātības projektā no Nodarbinātības valsts aģentūras. Filmiņa kļuva necerēti populāra un cilvēki priecājās par tik neredzētu ideju," teic tūrisma centrā.

Turpinot par skolēna radīto filmiņu, tūrisma centra pārstāve Bibija Millersone stāsta: "Īsfilma "Talsi suņa acīm" ir ar Intara Busuļa izpildīto dziesmu "8:00", kas patiesībā vienīgā bija atbilstoša suņa tempam, Intara dziesmas izrādījās ļoti mierīgas. Šajā video ir redzams pats Intars un viņa mamma savā veikaliņā."

Redzot cilvēku atsaicību, tematiskā aktivitātes turpinātas: "Pēc tautas pieprasījuma turpinājām ar sižetiem Talsu televīzijā, Latvijas Televīzijā, "RE.tv" un rakstiem "Talsu Vēstīs". Tā Bobijs ir kļuvis par mūsu kolēģi un televīzijas ārštata operatoru. Kā saka, kļuvis par suņu patronu Talsos."

Tā kā cilvēkiem interesējušas suņa Bobija gaitas Talsos, tūrisma centra darbinieki nolēmuši izveidot īpašu "Facebook" lapu ar nosaukumu "Talsi VAU", kurā tiek atspoguļotas gan Bobija, gan citu viņa četrkājaino biedru gaitas Talsos. Suņuks esot ļoti aktīvs un draudzīgs, un nu jau mīlulis kļuvis par sava veida pilsētas simbolu: "Viņš labprāt arī iesaistās mūsu pilsētas pasākumos, dzīvojas tūrisma informācijas centrā un visi viņu vēlas satikt."

Vai paši talsenieki izrāda iniciatīvu un vēlmi būt suņiem draudzīgi? Centrā pauž – viennozīmīgi. "Visas iestādes un uzņēmēji Talsos ir atsaucīgi. Īpaši kafejnīca "Iepauzē", "Alus dārzs", "Kuršu krogs". Viesnīca "Talsi", "Kuršu krogs", viesu nams "Saule", "Vijolītes" ar lielāko prieku izmitina suņus ar saimniekiem Un pat saka, ka suņi nekad nav izdarījuši lielākas cūcības par cilvēku!" skaidro centrā. Veikali gan neesot uzrunāti. Taču, lai uzsvērtu, kuras vietas tad ir dzīvniekiem draudzīgas, ir izveidotas īpašas uzlīmes ar Bobija ķepas nospiedumu. Tās tūrisma centra darbinieki dalīšot katram uzņēmējam, kas to vēlēsies uzlīmēt redzamā vietā. Tāpat šāda ķepiņa tikšot izvietota arī mājaslapā, lai uzsvērtu ķepaiņiem draudzīgās vietas.

Foto: facebook.com/talsivau. Centra darbinieces ar četrkājaino kolēģi Bobiju.

Talsos ir gan suņu frizētava, kur sapucēt savu mājas mīluli, kā arī veterinārās klīnikas un zooveikali. Tāpat mājvietu tur radis suņu apkaklīšu ražošanas uzņēmums "Betolli". Talsenieki cītīgi gatavojas arī nacionālajai suņu izstādei, kur mīluļiem tiks piešķirts CAC tituls. "Tieši šīs izstādes dēļ, naktsmītnes sākušas pieņemt suņus," lepojas centrā. Vēl kā īpašu jaunumu talsenieki min uzņēmēja Andra Kiršentāla ražotās suņu ekskrementu vācelītes "After dog", tās ražotas no materiāla, kas dabā sadalās. "Šo vēlamies ieviest pilsētā, lai katrs, kas to vēlas, var saņemt bez maksas. Šobrīd tās ir nopērkamas "Kurzemes sēklas" veikalos."

"Bēdu stāsts ir dzīvnieku patversme "Ausma", bet šai lietai esam pieķērušies mēs sadarbībā ar kinoloģisko klubu, PVD un privātajiem uzņēmējiem, lai kopīgi mudinātu pašvaldību sākt sakopt šo vietu un izveidot visiem patīkamu, drošu vidi, kur bērniem ar vecākiem doties brīvajā laikā vai arī vienkārši izvēlēties sev mīluli. Noteikti iesaistīsim jauniešus, lai patversmes dzīvniekus popularizētu sociālajos tīklos," stāsta speciālisti. "Esam raduši iespēju izveidot pilsētā speciālu laukumu, kur doties ar suņiem gan pastaigās, gan sportot, laist rējējus brīvībā izskrieties un socializēties."

Par īpašo tūrisma kampaņas tematiku un "Facebook" lapu tūrisma centra darbinieki saņēmuši pozitīvas atsauksmes, atklāj Millersone: "Cilvēkus iepriecina dzīvnieki, sejās atplaukst smaidi. Redzu, ka lapā ievietotie attēli uzrunā, sasmīdina. Ir, kas seko Bobija gaitām. "Balttour" izstādē gan viņu apzināti nepaņēmām līdzi, lai saudzētu, taču radījām sajūtu, ka tepat, tūlīt Bobijs parādīsies. Uzaicinājām kinoloģisko klubu, lai katru dienu paciemojas mūsu stendā un iepriecina cilvēkus. Tomēr ik pa brīdim bija jautājums – kur Bobijs?"

Plašāk par Talsu tūrisma iespējām kopā ar četrkājainajiem draugiem var lasīt mājaslapā. Tur arī minētas suņiem draudzīgās vietas.

Galerijā zemāk var aplūkot tūrisma centra četrkājainā "darbinieka" Bobija piedzīvojumus.