Video: Suns ASV no plīts nočiepj pankūkas un gandrīz nodedzina māju

Sautvikas ugunsdzēsējiem Masačūsetsas štatā ASV janvāra izskaņā nācies doties palīgā apdzēst liesmas, ko radījis zaglīgs suns, no plīts čiepjot saimnieku atstātās pankūkas, lasāms ugunsdzēsēju dienesta "Facebook" ziņojumā.

Video aprakstā norādīts, ka to dienestam sagādājis kāds no vietējiem iedzīvotājiem. "The Dodo" vēstīts, ka divu suņu saimnieki vēlējušies palikt anonīmi, neatklājot savu identitāti.

"Pirmkārt, mēs allaž vēršam uzmanību priekšmetu atstāšanai uz plīts. Šajā gadījumā ģimenes mīlulis bija nolēmis pamieloties ar atstātajām pankūkām, kamēr saimnieki bija prom," lasāms publicētajā ziņojumā. Lai arī suņa iecere varētu izklausīties visai nevainīga, noticis pretējais.

"Diemžēl suns piespieda aizdedzes pogu," ziņojumā minēts veids, kādā radusies uguns. Dažu minūšu laikā sācis degt viss, kas atradies uz plīts. Par laimi, suņu saimnieku mājoklī bijusi ierīkota automātiskā signalizācija, kas brīdinājusi par nelaimi, un visai drīz palīgā atbraukuši ugunsdzēsēji, kas nomierinājuši arī suni.

Glābēji arī atgādinājuši, ka īpaši piesardzīgiem jābūt tiem cilvēkiem, kuru mājoklī mīt mazi bērni vai mājdzīvnieki.

Ugunsdzēsēju dienesta vadītājs Rasels Andersons portālam "The Dodo" atklājis, ka viņa pieredzē šī esot pirmā reize, kad uguns liesmas izraisījis suns. Jau iepriekš par vairāku ugunsgrēku izraisītājiem uzskatīti četrkājainie draugi, taču šī esot pirmā reize, kad glābēji to varot apstiprināt.