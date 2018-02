Rīgā notiks kaķu izstāde, kurā varēs sastapt maigos milžus meinkūnus

17. un 18. februārī starptautiskajā kaķu izstādē vairāk nekā 180 kaķu sacentīsies par izstādes galveno balvu "Best of best". Dalībnieki Rīgā ieradīsies no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas, Krievijas un pat Itālijas, "MansDraugs" informē pasākuma rīkotāji.

Izstādē būs apskatāmi 24 dažādu šķirņu pārstāvji. Visplašāk būs pārstāvētas jau apmeklētāju iemīļotās šķirnes – maigie milži meinkūni un omulīgie britu īsspalvainie, kā arī pirmo reizi populārāko izstādē pārstāvēto šķirņu TOP 3 vidū ierindojušies kailie sfinksi. Apmeklētājiem būs unikāla iespēja klātienē aplūkot tādu retu šķirņu pārstāvjus kā regdolus, Bengālijas, Amerikas sprograusu, kartēziešu un Ņevas maskarādes kaķus. Izstādes laikā apmeklētājiem būs iespēja nobalsot par savu favorītu. Skatītāju konkursa laureāti tiks apbalvoti 18. februārī pulksten 15.30. Sestdien pulksten 13 un svētdien pulksten 12.30 notiks šķirņu prezentācijas, kuru laikā apmeklētājiem būs iespēja iegūt plašāku informāciju par meinkūniem, britu īsspalvainajiem, Burmas, Devonas reksiem un citiem kaķiem, proti, šo šķirņu vēsturi, standartiem, raksturu un kopšanu. Pēc prezentācijas apmeklētāji varēs uzdot sev interesējošos jautājumus audzētājiem un nofotografēties ar četrkājainajiem prezentācijas dalībniekiem. Izstāde atvērta apmeklētājiem 17. un 18. februārī no pulksten 11 līdz 16. Izstāde notiks "DinoZoo Pasaule Arēnā" Krasta ielā 52, Rīgā. Ieeja bez maksas. Programma apmeklētājiem: Sestdiena, 17.februāris:

Pulksten 13 – šķirņu prezentācija Svētdiena, 18.februāris:

Pulksten 12.30 – šķirņu prezentācija

Pulksten 15.30 – skatītāju konkursa laureātu apbalvošana Izstādi rīko biedrība "Kaķu mīļotāju klubu asociācija "CFCA"".