'Tur ārā ir nepieciešama palīdzība' – īpašās fotogrāfijās parādīti ielas kaķi Rīgā un Jūrmalā

Lai uzsvērtu katra kaķa individualitāti un parādītu, ka arī tiem mīluļiem, kas mīt uz ielas, ir nepieciešama cilvēku palīdzība, fotogrāfe Karīna Matule vairākos kadros iemūžinājusi pa Rīgas un Jūrmalas ielām klīstošos mīluļus.

"Pasaulē ir ļoti daudz kaķu, kuri dzīvo uz ielas, un Latvija, viena no Eiropas valstīm, nav izņēmums," teic biedrības "Cat Care Community" aktīvisti, kuri sadarbībā ar fotogrāfi nolēmuši pievērst uzmanību ielas kaķiem, kas pelnījuši cilvēka mīlestību, rūpes un uzmanību.

Fotoprojekta mērķis ir parādīt to, ka rūpēm, kuras mēs dodam saviem četrkājainajiem draugiem mājās, nevajadzētu būt nodalītām no rūpēm, kuras varam sniegt bezpajumtes kaķiem, pauž aktīvisti. Katram kaķim ir sava personība un individualitāte, līdz ar to arī katram ir savs stāsts, ko pavēstīt.

"Es uzsāku šo projektu, jo zinu, kādu efektu un pievienoto vērtību var sniegt fotogrāfija, kad ir nepieciešams pastāstīt stāstu. Un arī zinu, cik pārliecinoša fotogrāfija un filma var būt brīdī, kad ir jāiedvesmo cilvēkus darīt," saka Karīna. "Tur ārā ir ļoti daudz dzīvnieku, kuriem ir nepieciešama palīdzība."

Karīna savās fotogrāfijās īpaši izceļ ielas jeb bezpajumtes kaķus, parādot viņus kā neuzkrītošas radībiņas savā ikdienas dzīvē. "Šie kaķi ir gluži tādi paši kā tie, kuri ir mājās un tiek mīlēti. Un arī viņi ir pelnījuši to pašu mīlestību, cieņu un līdzjūtību," pārliecināti kaķu draugi.

Fotogrāfijās redzami kaķi gan uz ielas, gan jau mājoklī.