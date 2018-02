Milzīgie meinkūni Feimuss un Gousts – skatītāju mīluļi starptautiskajā izstādē Rīgā

17. un 18. februārī Rīgā norisinājās šogad pirmā Kaķu mīļotāju klubu asociācijas "CFCA" rīkotā izstāde, kurā piedalījās 200 peļu junkuriņi. Visi cīnījās par titulu "Best of best", kā arī par skatītāju simpātiju balvām. Divas no trim ieguva meinkūni, vieni no lielākajiem kaķiem pasaulē, "MansDraugs" pastāstīja izstādes rīkotāji. Par apmeklētāju iecienītāko kaķi kļuva britu īsspalvainās šķirnes pārstāve.

Iespējams, viena no apmeklētāju iemīļotākajām aktivitātēm izstāžu laikā ir publikas mīluļa noteikšana. Bieži vien par tādiem kļūst maigie milži meinkūni, un arī šī izstāde nav bijusi izņēmums.

Foto: Tessa.lv

Trešo vietu ieguva krēmkrāsas meinkūns no Latvijas IC Big Giants Resort's Famous, saimniece Daiga Rukmane. Feimuss (tulkojumā no angļu valodas vārda "famous" – slavens) ir divus gadus vecs. Viņš aktīvi un veiksmīgi piedalās izstādēs, bet 2017. gadā ieguva otro vietu 2. (garspalvaino) kategorijā starp pieaugušajiem kaķiem. Saimniece atklāj, ka kaķis lielu daļu laika pavada svaigā gaisā, bet Feimusa mīļākā nodarbe ir vērot putniņus barotavā. Lai arī kaķis, saprotams, cenšas mazos lidoņus noķert, barotava novietota gana augstu, tāpēc līdz šim neviens putniņš nav nonācis kaķa nagos. Par kaķa iecienītāko ēdienu kļuvuši konservi ar tunci un vistu vai sardīnēm. Saimniece teic, ka visvairāk viņas mīlulim patīk spēlēties ar nūjiņu un lāzeru. Redzot sarkano lāzera punktiņu, kaķis teju vai sajūk prātā un aizrautīgi cenšas to noķert, tā Daiga. Lai arī augumā kaķis ir liels un izskatās spēcīgs, svērdams ap deviņiem kilogramiem, viņa saka, ka Feimuss ir maigs kaķis, kurš dievina savu saimnieci un vienmēr pavada viņu dienas gaitās un mājas darbos.

Foto: Tessa.lv. Feimuss

Arī otrajā vietā kā viens no publikas mīluļiem atzīts meinkūns, baltais skaistulis no Latvijas LV*BBMC Heloween Goust, JW, saimniece Natālija Dreimane. Viņa skaidro, ka kaķis savu vārdu (tulkojumā no angļu valodas vārda "ghost" – spoks) ieguvis tāpēc, ka ļoti prasmīgi prot slēpties un teju nemanāmi piezagties klāt cilvēkam kā spociņš. No pavisam maza peļu junkuriņa nu jau izaudzis liels un skaists kaķis, kas lepni pārvietojas pa māju, izrādīdams visu savu daili, un lieliski apzinoties eleganto izskatu. Saimniece atzīst, ka kaķim tik tiešām ļoti svarīga ir mājinieku atzinība un, protams, arī mīļums. No ēdieniem Gousts visvairāk iecienījis tunci un svaigu liellopu gaļu.

Foto: Tessa.lv. Gousts

Lai arī Goustam izstāžu pieredze nav maza, kaķis ir vien deviņus mēnešus vecs. 2017. gada oktobrī viņš piedalījās Vispasaules kaķu izstādē Nīderlandē, kur ieguva prestižu atzinību "Excellent 1". Tāpat viņš piecas reizes izstādēs ieguvis titulu "Best in show", kļuvis par labāko kaķi savā kategorijā, piecas reizes saņemot "Best in category" atzinību, kopumā nopelnot sev arī titulu "Junior Winner". Saimniece Natālija teic, ka katru reizi pirms izstādēm notiek rūpīgs un nopietns sagatavošanās process, kad kaķa spalva tiek mazgāta ar šampūnu un žāvēta ar fēnu. Taču kaķim, kā šķiet, tas netraucē, jo visas procedūras viņš pārcieš ļoti mierīgi, saka Natālija.

Savukārt pirmo vietu un daudzu skatītāju simpātijas ieguva pavisam citas šķirnes pārstāve, jauna britu īsspalvainā kaķenīte LV*Ice Florence Theffi, saimniece Tatjana Bļinova. Savu mīluli viņa raksturo kā ļoti jauku, nedaudz kautrīgu, taču ārkārtīgi ziņkārīgu. Teffi ar aizrautību piedalās mājas dzīvē un allaž ir līdzās ģimenes locekļiem. Ja mājoklī notiek kāda kustība, piemēram, jāuzliek vai jānovāc Ziemassvētku egle, ir skaidrs, ka Teffi tūlīt būs klāt un sekos līdzi darbiem. Arī viņai pašai patīk tajos piedalīties, protams, tādā veidā, kādā vien kaķis to māk: paguļot uz egles rotājumiem, padzenājot pa grīdu bumbiņas... Tatjana skaidro, ka arī virtuvē bez kaķenītes neiztikt, jo neviens ēdiens netiek pagatavots, ja līdzās nav Teffi. Sēžot zem pusdienu galda un murrājot, viņa rūpīgi uzmana, kas notiek virtuvē.

Foto: facebook.com/balticzoo. Teffi

Saimniece stāsta, ka Teffi interesē viss, kas notiek viņas saimnieku dzīvē, un arī viss, ko viņi pārnes mājās. Tas nozīmē, ka pārbaudīta tiks katra kaste un katrs maisiņš, taču Tatjana paskaidro, ka Teffi visu dara uzmanīgi. Kaķenītei patīk arī padraiskoties, bet tas nenozīmē, ka tūlīt jālec aizkaros un jāšūpojas, teic saimniece.

Stāstot par izstāžu pieredzi, Tatjana skaidro, ka Teffi ir izstāžu dalībniece jau ceturtajā paaudzē. Pavisam nesen kaķenītei apritēja 10 mēnešu jubileja, kas nozīmē, ka Teffi nu jau var piedalīties pieaugušo kaķu kategorijās un cīnīties ar kaķiem, kas guvuši augstus apbalvojumus. Uz Teffi saimniece liek lielas cerības kā uz izstāžu dalībnieci, tā arī šķirnes kaķeni, kas varētu radīt pēcnācējus, jo savu skaistuli viņa uzskata par labāko kaķi, kāds viņai jebkad bijis. Arī Teffi vecāki ir titulēti kaķi. Tēvs CH Giocomo Silver Sun*PL nācis no Polijas un ieguvis astoņas "Best in variety" atzinības, savukārt mamma IC LV*Ice Florence La Senza ir interčempiona titula īpašniece, turklāt Florence ir arī Tatjanas titulētākā kaķa SC LV*Ice Florence Decor, DVM – meita. Teffi "vecmāmiņa" ir "Supreme Champion" un ieguvusi 21 "Best in variety" atzinību.

"Britu šķirnei ir raksturīgi sevi "iznest", gluži kā angļu lordam vai lēdijai. Viņi zina savu vērtību, zina, cik viņi ir labi un skaisti, un vēlas, lai pret viņiem tā arī izturas visi apkārtējie. Necieš neceremonēšanos. Viņus vajag cienīt. Un tāda arī ir Teffi – viņa ir lēdija. Komunicējot ar viņu, saproti, ka kaķenīte ir cildena un pati pilnība," stāsta Tatjana.

Par 17. februāra "Best of best" titula ieguvēju kļuva NW LV* Malsan Simona, JW, Burmas kaķenīte no Latvijas, saimniece Irina Kančenkova.

Foto: Tessa.lv. Simona

Savukārt svētdien "Best of best" titulu ieguva kaķis no Itālijas, persietis IC Maradan Pepe of Birkin's, saimniece Alessandra Arboritanza.

Foto: Tessa.lv. Maradan Pepe

Nākamā Kaķu mīļotāju klubu asociācijas "CFCA" izstāde norisināsies 19. un 20. maijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.