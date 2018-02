Nav vienas actiņas, bet ir jaunas mājas. Kā īpašais Pirāts nonāca pie Ievas

Ievai Švampei Pirāts nav pirmais kaķis, viņa pat domāja, ka ar vienu kaķi mājoklī pietiek. Taču, internetā redzot sludinājumu par īpašo mīluli, viņa saprata, ka šim draugam jādod iespēja dzīvot, un adoptēja Pirātu par spīti tam, ka mīlulim izoperēta viena actiņa.

Jau pirms pieciem gadiem Ieva paņēma kaķīti, kas izglābts no ielas un dzīvojis pagaidu mājās, gaidot savu jauno saimnieku. Un nu pienāca Pirāta kārta. Ieva stāsta: "Pirātu pamanīju "Cat Care Community" feisbuka lapā, kurai sekoju. Lai arī dzīvnieciņu man ir ļoti žēl, katru reizi, redzot šādus ierakstus, esmu domājusi labas domas, lai katrs mīlulis atrastu savu draugu cilvēka veidolā. Taču šoreiz bija savādāk - kā Pirātu ieraudzīju, tā sapratu, ka šis mazais kamoliņš man ir jāglābj un jādod viņam mīlošas mājas." Jaunā saimniece teic, ka nespēj izskaidrot, kāpēc tieši Pirāts viņai iepaticies. "Vienkārši momentā iekrita sirdī un viss," smaida Ieva. Tā kā viņa jau rūpējās par vienu kaķi, Ievai šķita, ka pilsētas dzīvoklī ar vienu kaķi pietiek. "Bet, ieraugot Pirātu, momentā sapratu, ka jādod viņam mīlošas mājas," tā Ieva. Par Pirātu, kas meklē mājas, iepriekš vēstīja arī "MansDraugs".

Pirātiņam, kā viņu mīļi sauc jaunā saimniece, Ieva aizbrauca pakaļ pie Jekaterinas, kas tobrīd vadījusi deju nodarbību. Jekaterina deva kaķim pagaidu mājas, paskaidro Ieva. Viņu pārņēma saviļņojošas sajūtas, sastopoties ar savu jauno mājdzīvnieku: "Kad paņēmu viņu rokās, acīs saskrēja laimes asaras."

Foto: Privātais arhīvs

Kādas bija Pirāta pirmās dienas jaunajās mājās? "Pirmo diennakti Pirāts nodzīvoja zem dīvāna. Ārā izlīda tikai pa nakti. No rīta secināju, ka ir paēdis, bijis kastītē un mazliet padauzījies. Pirmās dienas tā viņš arī zem dīvāna dzīvoja, ārā izlienot vien retu reizi. Bet nu jau ir iedzīvojies godam - kārtīgi dauzās, labsirdīgi kaitina lielo kaķi, daudz ēd, zinātkāri pēta dzīvokli un sācis gulēt blakus. Var just, ka no cilvēka baidās, taču ir jau sācis aprast un saprot, ka pāri neviens nedarīs. Arī ar lielo kaķi jau ir mazliet sadraudzējies - domāju, ka laikā viņu attiecības uzlabosies vēl vairāk."

Cilvēkiem, kas vēl tikai apsver iespēju adoptēt kādu dzīvnieciņu, Ieva iesaka: "Nebaidieties ņemt kaķus no patversmes un tos, kuri izglābti no ielas dzīves. Dzīvnieciņi ir neaizsargāti, tāpēc cilvēkiem par tiem ir jāparūpējas. Un, ja izlemiet ņemt kaķi vai jebkuru citu dzīvnieciņu, neaizmirstiet, ka tā nav rotaļlieta. Par to ir jāparūpējas, taču pretī saņemsiet neviltotu mīlestību, pieķeršanos un neaizmirstamus mirkļus!"