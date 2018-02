Kāds saimnieks, tāds suns: soctīklotāji dalās amizantos selfijos

Viss sācies, kad Liams Raiss no Apvienotajai Karalistei piederošās Menas salas savā "Twitter" profilā 9. februārī publicējis selfijus ar Sibīrijas haskiju Lunu, saimniekam un sunim rādot šķietami līdzīgas grimases. Tūkstošiem cilvēku izrādījuši uzmanību šiem kadriem, un vairāki no suņu saimniekiem dalījušies ar savām fotogrāfijām.

Portālam "Bored Panda" Raiss atklājis, ka pēkšņā popularitāte viņu pārsteigusi, jo Lunas saimnieks pats uzskatot, ka neko īpašu vai ievērības cienīgu neesot izdarījis. "Viss, ko es izdarīju – nofotografēju savu suni. Nākamajā dienā mans telefons bija pilns ar paziņojumiem. Ir jauki lasīt visus pozitīvos komentārus un saimniekus ar saviem suņiem!" atklāj haskija saimnieks. Raisa publicētajos kadros Luna rāda saimniekam līdzīgu izteiksmi, atvērdama muti un it kā saraukdama uzaci.

Pats Raiss neesot svešs dzīvnieku pasaulē, jo darbojoties vietējā dzīvnieku patversmē, ko viņš saucot par sapņu darbu. Raisa pienākumos ietilpstot rūpes par patversmes iemītniekiem, meklēt tiem mājas, kā arī doties uz izsaukumiem un palīdzēt kaķiem, suņiem un pat roņiem.

Fotogrāfijas ar Raisu un haskiju Lunu iedvesmojušas arī citus saimniekus publicēt kadrus ar saviem mājas mīluļiem. Turpinājumā var aplūkot vairākas fotogrāfijas. Vai vari saskatīt līdzību saimnieka un suņa izteiksmē?

