Sirsnīgs stāsts: Primātu bārenīši izveido nešķiramu draudzību

Dzīvnieku organizācijas "Wildlife Friends Foundation" paspārnē Taizemē nonākuši divi jauni garastes makaki, kas lieliski sadraudzējušies un aizkustinājuši apkārtējos cilvēkus, vēstīts organizācijas "Facebook" profilā, kur publicētas vairākas sirsnīgas fotogrāfijas ar mazajiem primātiem.

Saziņa ar savas sugas pārstāvjiem primātiem, kas palikuši bez māmiņu atbalsta, esot īpaši svarīga, vēstījuši kopēji. Tāpēc jo īpašāk vērtējama garastes makaku mātītes Pērles un tēviņa Būn Ma lieliskā komunikācija. Tas, ka nu viņi ir viens otram, palīdzēšot zvēriņiem izdzēst nepatīkamās atmiņas par skaudro dzīves sākumu un veidot gaišāku nākotni. "Dienu un nakti viņi pavada kopā, mūsu gādīgo speciālistu novēroti," teikts ziņojumā.

No abu savienības visagrāk sācies tieši Pērles stāsts. Būdama vien pāris nedēļas veca un nošķirta no māmiņas, Pērle februāra otrajā pusē nonākusi organizācijas speciālistu rokās. "Mēs nevaram teikt, ka esam priecīgi jūs iepazīstināt ar Pērli, mazu garastes makaku mātīti. To mēs nevaram tāpēc, ka mūs priecīgus darītu tas, ja viņa joprojām būtu savvaļā pie savējiem," vēstīts organizācijas mājaslapā.

Pērles stāsts esot šāds: viņa pārdota kādā nakts tirgū, taču jaunais saimnieks, kas primātiņu iegādājies, par Pērli rūpējies vien 10 dienas, barodams ar banānu biezeni, kaut arī dabiskajā dzīves vidē viņa joprojām ēstu no mātes krūts. Par laimi, drīz vien viņa nonākusi pieredzējušu speciālistu rokās.

Dzīvnieku kopēji novērojuši, ka sākotnēji mazā Pērle kliegusi, paužot sāpes par atrašanos nošķirti no savējiem. Rotaļlietas viņa cieši pieglaudusi sev klāt, gluži kā pati darītu, ja būtu līdzās pieaugušajam makakam.

Jau ilgāku laiku kopēji rūpējoties par mazuli, regulāri pārbaudot Pērles veselības stāvokli un vienkārši būdami līdzās, lai makakam nebūtu vientuļi.

Savukārt pēc aptuveni mēneša, marta nogalē, organizācijas speciālistu aprūpē nonācis vēl viens šīs sugas pārstāvis, Būn Ma. Ļaudis atraduši primātiņu uz ielas, kad mazulis bijis pieķēries savai mirušajai, iespējams, notriektajai māmiņai. Atradēji gan pirmajās divās nedēļās mēģinājuši Būn Ma iepazīstināt ar savvaļas primātu baru un pieradināt pie pieaugušākas sugasmāsas, taču tas neesot izdevies. Tamdēļ Būn Ma noķerts un nogādāts organizācijā.

Kad Būn Ma nogādāts organizācijas veterinārajā klīnikā, ārpus tās esot barota Pērle. Redzot, ka jaunatvestais makaks ir stresa mākts, viņš iepazīstināts ar Pērli, un šī komunikācija viņu esot nomierinājusi. Nu abi primāti lielu daļu dienas pavadot kopā, kļuvuši mierīgāki un drošāki, un pārliecinātāki.

Organizācijas mājaslapā norādīts, ka garastes makaks neesot īpaši apdraudēta suga, jo tās populācija esot gana liela. Tiesa, joprojām notiekot dzīvnieku melnais tirgus, makakus ķerot arī gaļai.