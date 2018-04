Suņu uzvedības rokasgrāmata jeb Kāpēc mīluļi veic dažādas dīvainas darbības

Ikdiena ar četrkājainu mīluli pie sāniem nekad nebūs garlaicīga. Lai arī cik ļoti gribētos, lai suns cilvēku valodā spētu pastāstīt, ko domā un kāpēc veic konkrētas darbības, kas cilvēkam liek savilkt pieri grumbās, tas nav iespējams, taču saimnieki var mācīties izprast suņu ķermeņa valodu, tādējādi iepazīstot savu mīluli vēl labāk.

Jautājumu, kas attiecināmi uz suņu ikdienas darbībām, šķietami neparastiem paradumiem un sākas ar "kāpēc", ir patiesi daudz – kāpēc suņiem patīk izlikt galvu ārā pa braucošas mašīnas logu? Kāpēc suns pirms apgulšanās apgriežas ap savu asi? Kāpēc suns ķer asti? Kāpēc sunim tīk izvārtīties dubļos? Šīs darbības, kuras reizēm suņiem rada tik daudz prieka, bet cilvēkam īsti nav saprotamas, ir patiesi loģiski skaidrojamas!

Lasi turpinājumā un uzzini, kā dažādas suņu ikdienas darbības liecina par dzīvnieka dabu un kļūsti par vēl labāku saimnieku savam četrkājainajam draugam!

Cenšoties izprast suni – noderīgi skaidrojumi par mīluļa redzi un dzirdi

Daudziem cilvēkiem tieši suns ir viņu labākais draugs. Lai arī cik ļoti gribētos, lai četrkājainais mīlulis ar mums sarunātos cilvēku valodā un pastāstītu, kā viņš jūtas un ko domā, tas nav iespējams, un jācenšas izprast vien viņa skatieni, pozas un darbības. Taču atšķirīga ir arī suņu redze un dzirde, par ko plašāk vari lasīt turpmākajās rindās.

Kāpēc suns ar gurniem atspiežas pret saimnieku un guļ, pagriezis muguru

Pagriež muguru un "izrāda necieņu" – vai tā dara arī tavs suns? Neuztraucies, ir tieši otrādi, suns tev patiesībā izrāda uzticību un draudzību.

Piecas darbības, kuras veic katrs suns. Kā tās tulkot

Dažādu šķirņu suņu raksturi var būt atšķirīgi, taču ir darbības, ko veic teju katrs suns. Dažas darbības ir raksturīgas jauniem, dažas – gados vecākiem suņiem, taču vairumu no tām saimnieks redz gandrīz vai diendienā.

Kāpēc suņiem patīk izbāzt galvu pa braucošas automašīnas logu

Ausis vējā plīvo brīvi... Vai esi redzējis, ka suns bauda dienu, galvu izliecis pa braucošas automašīnas atvērtu logu? Varbūt tā dara tavs suns? Lai arī šī darbība var šķist ārkārtīgi mīlīga, patiesībā saimniekiem vajadzētu būt piesardzīgiem.

Žāvāšanās un galvas pagriešana – kā tulkot suņu darbības

Vai zinājāt, ka suns spraucas caur diviem blakus sēdošiem cilvēkiem, lai viņi nesakautos? Iespējams, dažas suņu darbības cilvēki ir tulkojuši nepareizi, turklāt daudzas no tām ir nomierinošas. Raidījums "Ķepa uz sirds" skaidro, kā atpazīt un tulkot dažādus suņa žestus un ķermeņa kustības.

Kāpēc sunim patīk nočiept saimnieka čību vai zeķi

Lai arī tas nav raksturīgs visiem suņiem, daudzi četrkājainie draugi izrāda īpašu pieķeršanos saimnieka zeķēm vai čībām un citiem apaviem. Kāpēc tā rodas?

Piecas pašsaprotamas suņu darbības ar neparastiem skaidrojumiem

Ja suņa saimniekam pajautātu, vai viņš savu mīluli pazīst, ticams, ka lielākā daļa atbildētu apstiprinoši. Taču, ja jautājumus turpinātu un ja pavaicātu, vai saimnieks saprot, ko nozīmē dažādas viņa mīluļa darbības, daudzi saimnieki noteikti aizdomātos par to, vai tik te neslēpjas kāds āķis. Tik tiešām – pat visparastākā suņa darbība var nozīmēt daudz vairāk.

Kāpēc sunim patīk sēdēt uz saimnieka kājas vai laizīt viņam seju? 10 skaidrojumi par suņa uzvedību

Dzīvnieki komunicē visdažādākajos veidos, bet reizēm pat visatbildīgākais saimnieks sava mīluļa raidītos signālus var nesaprast.

Desmit mulsinošas suņu darbības un to skaidrojumi

Suņi gan var nešķist tik noslēpumaini radījumi kā kaķi, taču arī viņi mēdz darīt daudz ko tādu, kas saimniekam liek mulst. Ir tikai dabiski, ka mums, cilvēkiem, suņu ķermeņa valoda un komunikācija reizēm ir grūti izprotama. Kā tulkojama mūsu četrkājaino draugu patika ostīt citu suņu dibenus, apkampt saimnieka kājas vai spilvenu un nepiedienīgi kustēties, censties noķert pašiem savu asti, kā arī vēl septiņas, cilvēkuprāt, dīvainas darbības, skaidrojis portāls "Vetstreet.com".

Kāpēc suņi dara dažādas dīvainas lietas, saimniekam bieži liekot dusmoties

Ikviens suņa saimnieks saskaras ar sava mīļdzīvnieka uzvedību, ko varētu nosaukt, kā minimums – par dīvainu. Bet dažreiz – pat pretīgu un ļoti kaitinošu. Kāpēc suņi tā uzvedas un kā uz šādām dīvainībām reaģēt saimniekam?

Četri veidi, kā suns izrāda pieķeršanos savam saimniekam

Saikne starp suni un cilvēku noteikti ir īpaša. Dzīvnieks savu saimnieku var saprast teju vai no pusvārda, paredzot cilvēka nākamo darbību un ar interesi sekojot tai līdzi. Suns iemācās saprast savu saimnieku, klausīt un darīt to, kas attiecīgajā brīdī no mīluļa tiek prasīts. Bet – kā saimnieks var saprast savu suni? Vai ir nosakāmas pazīmes, pēc kurām apjaust, ka suns cilvēkam izrāda pieķeršanos? Atbilde ir – jā! Par to plašāk vēstīts portālā "Dogster".

Kāpēc suņi pirms apgulšanās riņķo

Kas gan būtu došanās pie miera, ja pirms tam suns nepārbaudītu savu guļvietu un pāris reizes nepariņķotu? Šī darbība noteikti nav sveša arī tavam četrkājainajam draugam. Vai esi aizdomājies, kāpēc suņi tā dara? Vai tiešām viņi meklē ērtāko vietiņu un pozu, kādā gulēt?

Smaga elsošana un zāles ēšana – interesanti skaidrojumi par ierastām suņu darbībām

Vai arī tu kādreiz esi izjutis neaptveramu velmi parunāt ar savu četrkājaino draugu cilvēku valodā un uzzināt, ko īsti viņš savā galvā domā? Kāpēc reizēm dara tik jocīgas lietas? Visam ir loģisks skaidrojums, tāpēc vēlamies pastāstīt par dažādām savdabīgām un interesantām suņu ikdienas darbībām, kuras palīdzēs tev labāk izprast savu labāko draugu.

Kāpēc suns vienu cilvēku osta vairāk nekā citu

Savā ziņā tikšanās ar jebkuru suni ir paredzama. Ko mīlulis darīs? Protams, ka svešinieku vai pat pazīstamu cilvēku apostīs. Deguns un oža ir gluži kā lupa suņa rīcībā, caur ko iepazīt cilvēku. Kāpēc suņi tiecas vienu cilvēku ostīt vairāk nekā citu?

Glaudīšana, apskaušana, vainas apziņa – kāpēc sunim šīs darbības varētu nepatikt

Ne velti suni sauc par cilvēka labāko draugu. Uzticams, sirsnīgs, draudzīgs, allaž līdzās saimniekam – tāds ir vai ikkatrs mīlulis. Taču reizēm cilvēki tiecas suņa izturēšanos un rakstura īpašības racionalizēt, personificēt. Amerikas Kenelkluba mājaslapā norādīts, ka joprojām jāpatur prātā – suns nav cilvēks, tamdēļ četrkājainā drauga izturēšanos saimnieks ne vienmēr spēj pareizi iztulkot un atšifrēt.

Kāpēc suns pieliec galvu, kad viņam mēģina pieskarties

Redzot kādu sunīti, daudziem tā vien gribas mīluli paglaudīt. Jāatceras, ka svešiniekiem to darīt nebūtu vēlams, jo nav paredzama suņa reakcija, bet pat četrkājainā drauga saimniekiem šī darbība ne vienmēr var veikties. Kāpēc suns mēdz pieliekt galvu, kad cilvēks viņu glauda, un kādi var būt risinājumi?

Aktuāli jautājumi par suņiem, kuri palīdzēs atšifrēt neskaidrās darbības

Kāpēc suns tā dara? Vai darbībai ir kāda nozīme? Šie un citi jautājumi bieži vien nodarbina saimnieka prātu, redzot, ka viņa četrkājainais draugs izpilda kādu darbību, par kuru līdz tam cilvēkam nav bijusi izpratne. Laika gaitā "MansDraugs" publicēti vairāki darbību atšifrējumi, un šeit tos var skatīt vienkopus. Cerams, ka atradīsi atbildi arī uz kādu sen neatbildētu, taču allaž interesējušu aspektu par mīluļu dzīvi!

Kāpēc suns cenšas iespraukties starp saimnieka kājām

Suņi cenšas piesaistīt saimnieka uzmanību, kā nu to prot. Viens draisku lēkās ap saimnieku, cits ar ķepām lūgs uzmanību, bet vēl kāds, iespējams, centīsies iespraukties starp saimnieka kājām. Vai tā ir vien uzmanības gūšana?

Kāpēc suns mēdz nopūsties

Katrs suņa saimnieks to noteikti ir piedzīvojis - suns apsēžas vai apguļas un teju vai cilvēka manierē nopūšas. Ko tas nozīmē? Cilvēki mēdz nopūsties, kad jūtas vīlušies, noguruši, aizkaitināti, tāpēc neviļus rodas doma - vai suns dara līdzīgi?

Kāpēc suns spārdās, kad viņam kasa vēderu

Vai arī tavam sunim patīk, ka viņam pakasa punci? Tad, visticamāk, būsi atradis zonu, kuru kasot, suns sāk visai komiski tirināt pakaļkājas. Kāpēc mīlulis spārdās? Vai tā ir jokaina reakcija uz labsajūtu? Atbildi radis portāls "Dogingtonpost.com".

