Veiksmes stāsts: Suns ar deformētu galvu atrod vislabāko saimnieci

Teksasas štatā ASV gādība pār īpašiem dzīvniekiem nav sveša. To pierāda stāsts par suni Bo Toksu un viņa saimnieci Džeimiju Hulitu. Bo Tokss dzimis ar galvas deformāciju un savā dzīvē paguvis daudz pieredzēt, taču arī viņš, par laimi, saņēmis cilvēka uzmanību un mīlestību, vēstīts "The Dodo".

Labradora Bo Toksa stāsts ir īpašs jau kopš brīža, kad suņuks dzimis. Suņu mammas metienā toreiz bijuši septiņi kucēni, no kuriem viens bijis Bo Tokss. Diemžēl māmiņas vēderā mazulim neesot pietikusi vieta, tamdēļ sunim izveidojies it kā iespiests galvaskauss, kas rada iespaidu, ka Bo ir šauras acis. Hulita gan norādījusi, ka veterinārārsti neesot izteikuši bažas par suņa dzīves kvalitāti, jo nekas cits Bo neatšķirot no sugasbrāļiem.

Savā gādībā Hulita īpašo suni ieguvusi nejauši, ieraugot drauga publikāciju "Facebook" profilā. Toreiz galvenais esot bijis sunim jebkādā veidā atrast mīlošus saimniekus, un šo lomu uzņēmusies tieši Hulita. Pirmos savas dzīves gadus Bo pavadījis pie vairākiem saimniekiem, nespēdams sadzīvot ar kaķiem un pieredzēdams cietsirdību no cilvēka puses.

Kad Hulita ieradusies pēc Bo, viņa sākotnēji neesot varējusi iedomāties, kas viņu sagaidīs. Taču Bo izskats bijis ārkārtīgi drūms, no suņa palikusi tikai kauli un āda. Jauno saimnieci tobrīd neesot uztraucis tas, ka suns ir pilns ar blusām un infekcijām, viņai galvenais bijis tas, lai suns pēc iespējas ātrāk atgūtos.

"Es gribēju, lai viņam ir stabilitāte un vieta, ko viņš sauc par mājām," Hulita komentējusi suņa nebeidzamo "staigāšanu" no viena saimnieka pie otra. Taču jaunās saimnieces sapni varējis pārtraukt veterinārārsta paziņojums, ka suns varētu arī neizdzīvot, jo viņu skārusi slimība, kas uz visiem laikiem var sabojāt iekšējos orgānus. Mēnešiem ilgas ārstēšanās laikā Bo Tokss pierādījis, ka ir īsts cīnītājs, pieņēmies svarā un labi reaģējis uz medikamentiem. Diemžēl infekciju ietekmē zaudēta dzirde kreisajā ausī un galvaskausa deformācijas dēļ pasliktinājusies redze pa labo actiņu, taču Bo beidzot kļuvis ļoti ņiprs.

Kopš ierašanās jaunajās mājās, Bo pilnībā pārmainījies. Tā kā suns iepriekš mitis ārā, saimniece teikusi, ka nu Bo ārpus mājas dodoties vien tad, kad to darot viņa pati. Šobrīd sešus gadus vecais labradors kopā a Hulitas otru mīluli, 13 gadus veco jauktenīti Railiju, iepazīstot pilnvērtīgu suņa dzīvi. Abi kopā spēlējoties un pat guļot. "Viņi lieliski piestāv viens otram par spīti vecuma atšķirībai. Lai arī Bo uzvedas kā kucēns, tas palīdz Railijam saglabāt jaunību," teikusi abu suņu saimniece.

"Viņš ir pilns dzīvesprieka, un viņš ir ļoti daudz devis mums," par savu uzticamo draugu, ko viņa izglābusi no neapskaužamas dzīves, teikusi saimniece Hulita.