Rīgas zoodārzā varēs iepazīt noslēpumainos naktsputnus – pūces

12. un 13. maijā Rīgas Zooloģiskajā dārzā norisināsies Dzīvnieku ģimeņu dienas, informē zoodārza pārstāvji. Šoreiz uzmanības centrā būs noslēpumainie naktsputni – pūces.

Lai vairāk uzzinātu par šiem neparastajiem lidoņiem, Baložu mājā, kas atrodas pie Latvijas pūču ekspozīcijas, gan sestdien, gan svētdien no pulksten 12 līdz 16 darbosies izzinoši pētnieciskā darbnīca "Pūču pasaules noslēpumi". Tajā varēs pētīt, kādas ir pūces, kur tās dzīvo un ko ēd. Vai zini, cik labi šie putni spēj grozīt galvu? Kāpēc tiem ir tik lielas acis? Kāpēc pūces tik klusi lido? Uz šiem un vēl daudziem jautājumiem tiks meklētas atbildes, spēlējot spēles, risinot uzdevumus, klausoties pūču balsis un lūkojoties mikroskopos. Ieeja Dzīvnieku ģimeņu dienās iespējama arī ar atlaidi, par to plašāk šeit.

Minot citus jaunumus zvēru dzīvē, pavasarī viens savainots ronēns no Ventspils piekrastes nonāca zoodārza karantīnā. Nu mazais ir brūci saārstējis. Par to, ka tā bijusi, liecina vien tumšāka švīka uz kakla. 7. maijā ronīte no karantīnas pārcēlās uz jaunu un plašu baseinu blakus pieaugušajiem roņiem. Pirmajā brīdi gan dzīvnieks jutās nedaudz apmulsis, teic zoodārzā, taču jau itin ātri apjauta jaunās mājvietas ērtības un plašumu. Tagad viņu var apskatīt arī apmeklētāji. Šī gada pavasaris bija labvēlīgs pelēkajiem roņiem un zoodārzā nonāca tikai viens savainots mazulis.

Foto: Publicitātes foto

Jaunajā Terārija ēkas ekspozīcijā mītošajai surikatu saimei pirms pāris mēnešiem piedzima divi delverīgi mazuļi. Nu jau tie būs sasnieguši pieaugušo izmērus un surikatēnus vairs nevarēs atšķirt no pieaugušajiem bara locekļiem.

Agrā pavasarī terārija ēkas jaunajā ekspozīcijā uz zemes ligzdu ierīkoja papagaiļi sarkanastes žako, kas parasti ligzdo koku dobumos, un tiem laimīgi izdevās izperēt savu mazuli. Ja sākumā baltais un nesaprotamais pūku kamoliņš nemaz nelīdzinājās papagailim, tad tagad neviens vairs neapšauba viņa izcelsmi.

Arī zoodārza filiālē "Cīruļi" maijs ir īpaši tīkams ģimeniskai atpūtai brīvā dabā, vērojot dzīvniekus. Ne vien tāpēc, ka šeit var apskatīt nesen dzimušā mazā mājas lamu meitenītes Anitas un viņas mātes Omegas savstarpējās attiecības un papriecāties par neskaitāmajiem Romanovas aitu jēriem "Cīruļu" plašajās pļavās, bet arī tāpēc, ka ieeja "Cīruļos" arī iespējama ar atlaidi, ko piedāvā uzziņu dienests 1188, kupons meklējams mājaslapā.