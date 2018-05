Sašutumu izraisa video, kurā lācis Kanādā sēž mašīnā un ēd saldējumu

Pasaules mediju un dzīvnieku aizstāvju uzmanību piesaistījis lācis no privāta zoodārza "Discovery Wildlife Park", kura saimnieki lielo zvēru izveduši ārpus parka teritorijas, iesēdinājuši automašīnā un ļāvuši lācim ēst saldējumu, vēstī "The Guardian".

Video, ko tā veidotāji jau izdzēsuši, bijusi redzama gadu vecā Kadjakas lācene Berklija, kas atradusies mašīnā. Tā piebraukusi pie vietējā ātrās ēdināšanas restorāna, savukārt lācis, kas sēdējis pasažieru sēdvietā, ēdis saldējumu, ko dzīvniekam pa spēkrata logu sniedzis restorāna īpašnieks.

Canadian zoo fined after taking bear out for ice cream https://t.co/rxThstPl5f pic.twitter.com/ywa6BeuRXn — JP ❄️ (@5Mumsie) May 9, 2018

Galvenokārt speciālistu neapmierinātību raisījis fakts, ka vietējās varas iestādes neesot pabrīdinātas par lāča izvešanu ārpus zoodārza teritorijas, jo šādas darbības esot jāsaskaņo.

Zoodārza īpašniekiem būšot jāatbild par diviem gadījumiem, ieskaitot reizi, kad lācis sēdējis automašīnā. Īpašniekiem arī draudot sods par kādu gadījumu 2017. gadā, kad Berklija tikko atvesta uz Kanādu no ASV un kad saimnieki dzīvnieku ņēmuši uz savām mājām, lai pa nakti barotu tolaik vēl ārkārtīgi mazo lāceni.

Dags Boss, zoodārza īpašnieks, atzinis vainu abos gadījumos, norādot, ka tā esot pirmā reize 28 gadu laikā, kad viņa vadītajam dzīvnieku parkam piespriests sods. "Mēs pieļāvām kļūdu. Man kauns par to," viņš atklājis "The Guardian". Ikreiz, kad zoodārza dzīvnieks pamet teritoriju, viņam par to esot jāziņo organizācijai "Fish and Wildlife", un abos gadījumos, par kuriem piespriestas apsūdzības, tas neesot darīts.

Tiesa, zoodārza vadītājs neesot saņēmis aizrādījumu par to, ka lācis vests ēst saldējumu, norādot, ka viss, ko viņš darījis nepareizi, esot bez atļaujas izvest lāci ārpus teritorijas. Konkrētā zoodārza dzīvnieki iepriekš piedalījušies dažādās reklāmās, kurās redzami ēdot vai staigājot pa veikalu. Viņš piebildis, ka esot atšķirība starp lāčiem savvaļā un nebrīvē, skaidrojot, ka viņa zoodārzā dzīvojošie ķepaiņi esot cilvēka izaudzināti un labi apmācīti.

Atbildīgo iestāžu pārstāvji norādījuši, ka tikšot pārskatīta zoodārzam pieškirtā atļauja turēt dzīvniekus un turpmāk dzīvniekus varēšot pārvadāt ārpus teritorijas, tos turot būros.