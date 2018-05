Veiksmes stāsts: Melnais runcis Pipars, ko Inese ieraudzīja internetā

Inese Kuzmina janvārī kļuva par runča Pipara saimnieci. Kaķītis mita biedrības "Cat Care Community" paspārnē, un Inese ieraudzīja sludinājumu par kaķi, kas meklē mājas. Nu jau vairākus mēnešus skaisto mīluli viņa sauc par savu mājdzīvnieku un ir pateicīga par to, ka viņai ļauts vest viņu uz savām mājām, saka biedrības pārstāve Anastasija Jahova.

Inese teic, ka Pipars ir viņas pirmais kaķis. Skaisto runci ar melno kažociņu viņa pamanīja "Facebook" lapā, kur biedrības "Cat Care Community" aktīvisti publicēja ziņu par Piparu, kas meklē mājas.

Kāpēc tieši Pipars? "Viņš nevarēja neiepatikties," smaidot saka Inese, "es nezinu, bet sapratu uzreiz, ka viņš ir mūsu kaķītis." Inese ilgi negaidīja un tās pašas dienas vakarā devās pakaļ Piparam uz pagaidu mājām, un jau vakarā Pipars atradās viņas mājoklī.

Jautāta, kā kaķis iejutās jaunajās mājās, Inese skaidro, ka tas notika visai ātri, turklāt dažu mēnešu laikā Pipars jau kļuvis par pilntiesīgu ģimenes locekli.

Inese nevairījās no fakta, ka kaķis nācis no patversmes vai ielas, kā tas ir vairumā gadījumu, jo viņai galvenais bija dot kādam kaķim mājas un mīlestību. Uz jautājumu, ko viņa ieteiktu cilvēkiem, kas vēlas uzņemties rūpes par kaķi, Inese pārliecināti saka: "Dariet to!"

"Sniedziet mājas kaķīšiem, kuriem to nav, un jūs saņemsiet pretī milzum daudz mīlestības un pozitīvas emocijas. Protams, apsveriet visus par/pret, bet lēmums, ka mūsu ģimenēs ienāk kaķis, ir viens no labākājiem," saka Pipara saimniece.