VID kinologi ar brašajiem suņiem uzvar vairākās starptautiskās sacensībās

No 15. līdz 18. maijam Valsts robežsardzes koledžā notika XXI Valsts robežsardzes kinologu sacensības ar dienesta suņu piedalīšanos. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes kinologu un narkotisko vielu meklēšanas darba suņu komanda tajās izcīnīja pārliecinošu uzvaru, savukārt VID Muitas pārvaldes vecākais muitas eksperts Guntis Vizulis ar darba suni Jerom narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā 27 dalībnieku konkurencē ierindojās godpilnajā 2. vietā, informē VID pārstāve Evita Teice-Mamaja.

Šī ir ceturtā reize pēdējo divu mēnešu laikā, kad Latvijas muitas kinologi iegūst godalgotas vietas starptautiskās sacensībās. Maija vidū VID vecākais muitas eksperts Modris Nartišs ar darba suni Gary izcīnīja pirmo vietu individuālajā disciplīnā tabakas izstrādājumu meklēšanā, piedaloties ceturtajās starptautiskajās kinologu ar dienesta suņiem sacensībās "Ukraina 2018". Maija sākumā VID Muitas pārvaldes kinologs Rihards Fjodorovs ar darba suni Mirko izcīnīja otro vietu starptautiskās sacensībās kinologiem ar darba suņiem "Kopīgi cīņā par cigarešu un tabakas kontrabandas apkarošanu" Moldovā, bet aprīļa beigās starptautiskas muitas kinologu sacensības notika arī Latvijā, Rēzeknē, un arī tajās VID kinologi ieguva pirmo vietu gan komandu kopvērtējumā, gan vairākās individuālajās disciplīnās, stāsta Teice-Mamaja.

Šogad Valsts robežsardzes kinologu sacensībās narkotisko vielu meklēšanā startēja 11 komandas. Sacensībās piedalījās kinologi no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kolēģi no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un Moldovas, kā arī novērotāji no Kirgizstānas robežsardzes.

Sacensības notika trīs disciplīnās: pēdu meklēšanas disciplīnā, narkotisko vielu meklēšanas disciplīnā, sprāgstvielu un ieroču meklēšanas disciplīnā. Katrā disciplīnā startēja gan komandas (divi kinologi ar attiecīgās specializācijas dienesta suņiem), gan individuālie dalībnieki (kinologs ar attiecīgās specializācijas dienesta suni). Kinologu sasniegumi tiks vērtēti katrā disciplīnā individuāli un komandu kopvērtējumā.

Narkotisko vielu disciplīnā narkotisko vielu meklēšana notika telpās, transportā un bagāžā. Meklējamās narkotiskās vielas bija dažādas (marihuāna, hašišs, heroīns, amfetamīns, kokaīns, MDMA); katram meklēšanas vingrinājumam bija noteikts laika ierobežojums.

Kā skaidro Evita Teice-Mamaja, sacensību mērķis ir kinologu profesionālās meistarības celšana, labāko Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu, Latvijas un ārvalstu tiesībsargājošo iestāžu kinologu, pēdu meklēšanas, narkotisko vielu meklēšanas un sprāgstvielu un ieroču meklēšanas specializācijas dienesta suņu un kinologu komandu noteikšana, Valsts robežsardzes kinoloģijas jomas attīstības novērtēšana un praktiskās pieredzes apmaiņa starp Latvijas un ārvalstu kinologiem.