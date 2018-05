Foto: Starptautiskā izstādē Jelgavā otro gadu pēc kārtas skatītājus savaldzina meinkūns Pīrs

19. un 20. maijā Zemgales olimpiskajā centrā notika starptautiskā kaķu izstāde "Jelgavas Kaķis 2018", kur par skatītāju simpātijām un tiesnešu atzinību cīnījās vairāk nekā 220 kaķu. Izstādē bija apskatāmas 24 dažādas kaķu šķirnes, no kurām visplašāk tika pārstāvēti meinkūni, britu īsspalvainie un Devonas reksi, "MansDraugs" informē rīkotāji.

Tiesnešu vērtējumā par izstādes pirmās dienas uzvarētāju un titula "Best of Best" ieguvēju kļuva balts eksotiskās šķirnes runcis CH FI*Elrikan Immanuel, kurš izstādes laikā svinēja savu pirmo dzimšanas dienu.

Foto: Tessa.lv

Audzētāja un īpašniece Elena Kalliola no Somijas stāsta: "Kaut arī izstādes rītā mērojām tālu ceļu un runcis pirmo reizi lidoja lidmašīnā, ceļā viņš uzvedās ļoti klusi un mierīgi. Esmu ļoti laimīga par tik augstu tiesnešu vērtējumu un atzinību! Mums ļoti patika izstādes draudzīgā atmosfēra, tikšanās ar draugiem, kā arī teicamā un pārdomātā izstādes organizācija – lieliski pavadītas dienas Latvijā!".

Savukārt otrajā dienā "Best of Best" laurus plūca ļoti retas šķirnes pārstāvis – Kurilījas garspalvainais bobteils Udalets Free Hunter*RU, audzētāja un īpašniece ir Marija Epifanova no Krievijas. Pagājušā gada rudenī izstādē Rīgā vien 10 mēnešu vecumā viņš kļuva par labāko pieaugušo runci, kā arī vairākkārt ticis nominēts šim titulam, tajā skaitā Vidusjūras Uzvarētāju izstādē.

Foto: Tessa.lv

"Viņš ir mans mīļumiņš! Mājās viņu saucam par Lācēnu – viņš ir ļoti miermīlīgs un mīlīgs. Guļ tikai man virsū – pat ja es nolieku viņu sev blakus, viņš sagaida brīdi, kad esmu zaudējusi modrību, un atkal jau ieraušas gulēt uz manis. Kad neesmu mājās, guļ manā vietā. Vienmēr jūt, kad es braucu mājās – sagaida mani, sēžot pie loga. Mīļākā rotaļlieta – čaukstoši konfekšu papīriņi, tos viņš stundām ilgi var dzenāt pa lamināta grīdu!," stāsta Marija.

Skatītāju simpātijas šoreiz pārliecinoši iekaroja par maigajiem milžiem dēvētie meinkūni – tieši šīs šķirnes pārstāvji iekļuva skatītāju balsojuma TOP 5 laureātu vidū, aiz sevis atstājot Bengālijas un Svētās Birmas pārstāvjus.

Vislielāko skatītāju balsu skaitu un titulu "Jelgavas Kaķis 2018" saņēma pagājušā gada jelgavnieku mīlulis IC Pyrrhus Palmiracoon *UA, tādējādi kļūstot par vienīgo kaķi, kuram līdz šim ir izdevies iegūt skatītāju simpātiju galveno balvu otro gadu pēc kārtas. Īpašniece Darja Nikolajeva atzīst, ka tas bijis liels pārsteigums: "Tiešam negaidījām! Liels paldies visiem, kas balsoja par mums! Mums tas ir ļoti liels gods!". Runcis, kurš mājās tiek saukts par Pīru, ir gandrīz divus gadus vecs un sver aptuveni 10 kilogramus.

Foto: Tessa.lv

"Kaut arī izskats viņam ir ļoti nopietns, Pīrs ir ļoti mīļš un draudzīgs. Viņš nekad neiekodīs un neieskrāpēs, mierīgi iztur bērnu uzmanību. Pīrs labi draudzējas ar citu šķirņu kaķiem, savukārt uzvedība ir kā sunim – viņš vienmēr ir mums blakus, vienmēr grib zināt, ko mēs darām un kas mājās notiek. Viņam ļoti patīk spēlēties ar mazām bumbiņām un ķert mušas," teic Darja.

Izstādi organizēja Starptautiskās kaķu mīļotāju federācijas "FIFe" pārstāvis Latvijā – biedrība "Kaķu mīļotāju klubu asociācija "CFCA"".