Interneta hits: Uz braucošas automašīnas jumta ASV novērots kaķis Dumpinieks

Kaķis novērots uz automašīnas, kas pa šoseju traukusies ar 90 km/h lielu ātrumu. Aculieciniece Ronda Rankina, kas nofilmējusi neparasto notikumu, teikusi, ka viņai neesot ne jausmas, kā kaķis tik ilgi noturējies uz automašīnas, jo uz tās neesot bijis nekas, pie kā pieķerties.

Video fragmentā dzirdams, ka automašīnas, kurā braukusi Rankina, vadītājs centies pīpinot norādīt blakus braucošā spēkrata pasažieriem par kaķi, kas atradies uz jumta. Tikmēr murrātājs ņaudējis, viņa minējusi.

😱 WHOA! A friend shared this video of a cat riding on top of this van going 60 mph on I-480 between Martha & Farnam in Omaha Friday around 8:30 p.m. People in the van had no idea! "They were shocked and scared! They immediately pulled over.” Anyone know what happened to cat? 🙀 pic.twitter.com/b4xWxaqu3W