Pīļu ciematiņš Maltā – vieta, kur kaķi putniem neuzbrūk un draudzīgi sadzīvo

Pīļu ciematiņš Maltā ir objekts, ko tūrisma ceļvežos, domājams, neatrast, taču par to kā par vietu, kas noteikti jāapskata, rakstījuši vairāki ceļotāji un blogeri. Tad nu, esot Maltā, devos pārliecināties, vai tiešām līdzās daudzstāvu mājām un satiksmes plūsmai savdabīgā savvaļā mīt pīles. Izrādās, ne tikai pēkšķētājas ir šī ciematiņa iemītnieces.

Precīzāk gan būtu teikt, ka pīļu ciematiņš izvietojies uz Manoela salas, turklāt aizņem vien nelielu daļu no tās. Pīļu ciematiņa vēsturiskā izcelsme ir gluži vai miglā tīta, jo zināms vien tas, ka to radījis kāds no vietējiem iedzīvotājiem, kas darbojies brīvprātīgi. Putnu un citu iemītnieku apkope balstoties uz ziedojumiem.

"Visi dzīvnieki harmonijā" – tā vēsta viens no uzrakstiem, kas novietots pīļu ciematiņa teritorijā. Nudien – bez pīlēm šeit mīt arī zosis, baloži, vistas, gaiļi, kā arī dzīvnieki, ko pie putniem nu nekādi nepieskaitīt: jūrascūciņas un truši, novēroja "MansDraugs". Nekādus savstarpējus kautiņus redzēt nevarēja, par spīti tam, ka ciematiņā teju visu laiku uzturējās arī kāds no daudzajiem kaķiem. Tā vien šķiet, ka visi zvēri savā starpā saraduši, lai arī, protams, sava veida hierarhija starp tiem ir manāma. Piemēram, lielākie un skaļākie putni tiecās izrādīt savas vokālās dotības un pat nedaudz patramdīt sugasbrāļus.

Brīdī, kad tur viesojos, bez manis atradās vēl neliels bariņš ziņkārīgo, kas ar interesi vēroja ciematiņa putnus un citus dzīvniekus. Tāpat bija arī, šķiet, kāds vietējais iedzīvotājs, kurš sev līdzi bija paņēmis baltmaizes kukuli un pa mazam gabaliņam meta putnu aplokā. Daži no interesentiem bija kopā ar suņiem, un, lai arī četrkājainajiem draugiem pret putniem izveidojās teju vai dabiska reakcija, proti, ziņkāre kopā ar riešanu, putni nelikās traucēti.

Ciematiņā izveidotas gan vairākas mājiņas, kur patverties ciematiņa iedzīvotājiem, gan arī barotavas, kur mieloties ar graudiem, dārzeņiem un maizi. Kā novēroja "MansDraugs", ēdiena zvēriem netrūkst, turklāt vairums putnu izskatījās gana labi paēduši. Diemžēl gadījās gan redzēt arī dažu klibu un neveselu putnu. Par to, kā šie putni nonākuši ciematiņā, var vien izteikt minējumus. Daļa ciemata iedzīvotāju ir ūdensputni, tāpēc, ticams, aplokā viņi nonākuši tieši no Vidusjūras ūdeņiem.

Pīļu ciematiņš izvietojies uz Manoela salas, ko ar Gžiras pilsētu savieno tilts. Vērts piebilst, ka putnu aploks nav vienīgais apskates objekts šajā salā. Nelielas pastaigas attālumā var apskatīt Manoela nocietinājumu. Savukārt pati Manoela sala 16. gadsimtā izmantota kā karantīnas zona ar mēri sasirgušajiem, bet 17. gadsimtā nolemts uzbūvēt jau minēto Manoela nocietinājumu. Otrā pasaules kara laikā sala lieti noderējusi Karaliskās jūras kara flotes vajadzībām, bet vēlāk bombardēta, vēstī "Lonely Planet". Mūsdienās ap salu izvietojušās vairākas laivu piestātnes, un tā vien šķiet, ka par interesentu plūsmu jāpateicas tieši pīļu ciematiņam, kas tur pastāvot jau vairākus gadus.