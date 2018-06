Foto: Kaķu ciematiņš Maltā, ko vēlējās iznīcināt

Esot Maltā un staigājot pa tās pilsētiņām, nereti gadījās nonākt pavisam neparastās vietās. Viens no tiem bija kaķu ciematiņš jeb "Cat village". Izveidots Sendžulianā, kas tūrisma ceļvežos bieži vien tiek minēta kā ballīšu vieta, ciematiņš ir kā savdabīgas mājas apkārtnes kaķiem – gan klaiņojošajiem, gan tiem, kam ir saimnieki. Prom nevienu tur nedzen.

"Mēs esam bezpajumtes kaķi, kuriem dota otra iespēja dzīvot. Mūsu mamma Roza dara visu, kas ir viņas spēkos, lai rūpētos par mums. Ja vēlies mums palīdzēt, lūdzu, atstāj kaķu barību vai ziedojumu šajā kastē. Paldies," lasāms ziņojumā uz kastes, kas novietota ciematiņa teritorijā, līdzās arī tulkojumi franču un vācu valodā.

Kaķu ciematiņš kā apskates vieta noteikti nebūs minēta Maltas tūrisma objektu sarakstā, turklāt, "iegūglējot" vārdu savienojumu "cat village Malta", kā pirmās ziņas atradīsi tās, kur teikts par ciematiņa iznīcināšanu. Tik tiešām, pērn un pat vēl agrāk Maltas medijos publicētas ziņas par to, ka esot plāns nojaukt kaķu ciematiņu.

Vietējie īpašumu attīstītāji toreiz esot piedāvājuši alternatīvu kaķu ciematiņam, jo esošā vietā plānots būvēt daudzdzīvokļu namu. Tas satraucis vietējos dzīvnieku draugus, kuri to neesot vēlējušies pieļaut, jo Sendžulianas kaķu ciematiņš tur darbojoties jau 40 gadus. Kā norādīts "Times of Malta", dzīvnieku aizstāvji vērsušies pie pilsētas plānotājiem, savā vēstulē pamatojot, kāpēc ciematiņam būtu jāpaliek vietā, kur tas bijis vairākus gadus: "Šī vieta nav tikai patvērums klaiņojošajiem un pamestajiem kaķiem, kas dzīvo apkārtnē. Tā arī kļuvusi par populāru apskates objektu tūristu vidū, šurp brauc atbalstītāji pat no Japānas un ASV." Zvēru draugi pauduši, ka tā vienkārši pārvietot jau esošos kaķus nebūtu iespējams, jo peļu junkuriņi ir teritoriāli dzīvnieki.

Arī Roza Zamita Salinosa, kaķu ciematiņa patronese un uzturētāja, teikusi, ka šī vieta cilvēkiem sniedzot mieru, turklāt arī vietējie bērni nākot uz turieni spēlēties.

Par laimi, brīdī, kad līdz kaķu ciematiņam nonācu es, šķiet, tas stāvēja kā stāvējis jau iepriekšējos 40 gadus. Diemžēl ciematiņa apmeklējums gadījās dienas tumšākajā laikā, tāpēc fotogrāfijās nav redzams, cik krāsaina un priecīga ir šī vieta. Stāvot pie neparastā objekta, sev paredzētajā mājvietā varēja saskaitīt vismaz piecus kaķus. Kāds no tiem aizskrēja, cits atnāca, vēl divi kāri mielojās ar atstātajiem barības graudiņiem. Visā ciematiņa teritorijā bija izvietotas dažāda izmēra mīkstās rotaļlietas, tāpat ierīkotas vairākas mājiņas ar spilveniem un tuneļi, lai peļu junkuriņu ikdiena nebūtu tik vienmuļa. Ciematiņš nav nekā īpaši norobežots, pie tā vien novietota zīme "Cat village".

Interesanti, ka, dodoties uz kartē atzīmēto "Cat village", nācās iet gar augstceltnēm, pie kurām novietotas glaunas automašīnas, tamdēļ brīžiem pārņēma šaubas, vai tiešām galamērķī sagaida kaķu ciematiņš. Tāds taču nevar būt izveidots, gribētos teikt, visai elitārā rajonā. Taču kļūdījos, un jau drīz priecājos, ka nu manā Maltas neparasto tūrisma objektu sarakstā varu atzīmēt arī kaķu ciematiņu (vēl apskatīju pīļu ciematiņu, par to lasīt šeit). Diemžēl redzēju to tumsā, taču vismaz būs iemesls atgriezties un apskatīt ciematiņu visā tā krāšņumā un gaišumā. Cerams, tas vēl nebūs nojaukts.