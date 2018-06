Ne viss izdodas īso kāju dēļ – saimniece atklāj korgiju apmācību aizkulises

Šajā nedēļas nogalē izstādē "Latvijas uzvarētājs 2018" Ķīpsalā līdztekus suņu un kaķu skaistumkonkursiem apmeklētāji varēs vērot arī aizraujošus paraugdemonstrējumus, šovus un pat kaķu adžiliti. Tostarp dejas un amizantus trikus rādīs divi Velsas pembrokkorgiju puikas Žetems un Šans, informē izstādes rīkotāji.

Velsas pembrokkorgiji ir iekarojuši ne tikai Lielbritānijas karalienes Elizabetes II sirdi. Tiem ir kupls cienītāju pulks visā pasaulē un arī Latvijā. Par šīs šķirnes suņiem vairāk stāsta divu korgiju saimniece Olga Pakule no Liepājas.

Olgas ģimenē ir trīs suņi. Kaut trikus māk izpildīt visi, arī desmitgadīgais vācu aitu suns Faiks, šovos uzstājas tikai korgiji – piecgadīgais Žetems un trīsgadīgais Šans. Abu pūkaino mīluļu vārdiem ir arī sava nozīme. Žetems ("Je t'aime") tulkojumā no franču valodas nozīmē "Es tevi mīlu", turpretim Šans ("chance") angļu valodā apzīmē iespēju.

Triki suņiem tika mācīti pamazām: "Vispirms mazais kukulītis ar strupajām kājelēm ir jāiemāca atsaukties uz savu vārdu. Pēc tam jau seko vienkāršākās komandas: sēdi, guli, blakus". Jau no sākuma saimnieki pamanīja, ka mazais Žetems ir ļoti apķērīgs, ātri visu iemācās, turklāt viņš burtiski alkstot apgūt jaunas lietas. Tieši to pašu viņa var teikt par Šanu. Šī iemesla dēļ triku mācīšana nesagādāja nekādas grūtības. "Īstenībā to visu darām tikai tāpēc, ka abiem suņukiem tas ļoti patīk!" smaidot stāsta Olga. "Viņi izpilda kādu komandu un skatās tevī lielām acīm, it kā teiktu: "Nu, kas vēl būs!""

Foto: Publicitātes foto

Nekādas speciālas sistēmas suņuku apmācībām nav: "Ticiet vai ne, neko speciāli nedarām ar mērķi izveidot šovu. Kā jau teicu, darām to suņu un mūsu priekam. Tiklīdz jūtam, ka puikas vairs nevēlas darboties – pārtraucam."

Idejas trikiem Olga iegūst internetā. Sevišķi viņai patīk frīstaila priekšnesumi prestižajās "Crufts" sacensībās Lielbritānijā. Latvijā tas vēl attīstās. Saimniece stāsta, ka triku mācīšanā jāņem vērā suņa šķirnes īpatnības, piemēram, ne visi demonstrējumi izdodas korgiju īso kāju dēļ. "Nu, piemēram, nav jēga viņiem mācīt krustot ķepiņas," teic Olga.

Aksesuārus, kuri tiek izmantoti triku izpildei, ģimene gatavo paši. Kā vienu no piemēriem Olga min barjeras, kuras veidotas no būvniecības preču veikalos nopērkamām plastmasas trubām un pēc tam aplīmētas ar krāsainu līmlenti.

Korgiju saimniece atzīst, ka atcerēties visu, ko gribas parādīt, ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Lai atmiņa neliktu vilties, Olga, gluži kā skolas laikos, uz rokas raksta špikerīšus – triku secību.

Suņu ietīšanās sedziņā, ko var redzēt arī rakstam pievienotajā video, ir skatītāju mīļākais triks, lai arī saimnieki domā citādi: "Mums pašiem tas nešķiet nekas īpašs, jo abi puikas jau sen mācēja velties, tāpat arī komandu, lai paņemtu kaut ko zobos. Līdz ar to atlika tikai parādīt komandu, lai paņem zobos segas stūri." Viena no interesantākajām priekšnesuma daļām ir Olgas vīra Igora un Žetema amizantā deja. Tās laikā korgijam ir jāuzkāpj uz Igora kājām. Suņu saimniece stāsta, ka arī paši četrkājainie mīluļi pārdzīvo par triku neizdošanos: "Ja jūs redzētu, kā Žetems pārdzīvo, ja amizantā deja ar vīru neizdodas ar pirmo reizi!"

Izstāde "Latvijas uzvarētājs 2018" norisināsies starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā 9. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 un 10. jūnijā no pulksten 10 līdz 17. Korgiji trikus rādīs 9. jūnijā pulksten 14.