Arī kaķis var būt policists – pierāda kaķenīte Donata

Arī kaķis var būt policists! Šādi uzskata Trojas pilsētas policijas iecirkņa darbinieki Mičiganas štatā, ASV. Par suņiem policistiem esam dzirdējuši daudz, bet arī kaķis var būt daļa no tiesībsargu komandas. Kaķenīte Donata tam ir lielisks piemērs.

Donata, kas tulkojumā no angļu valodas "donut" nozīmē virtulis, ir adoptēta no vietējās dzīvnieku patversmes, ziņo partāls "MLive.com". Pie savām jaunajām mājām kaķenīte nav tikusi nejauši. Šī gada martā Trojas pilsētas policijas departamenta darbinieki savā "Twitter" kontā izsludināja paziņojumu – ja Trojas policijas iecirkņa "Twitter" konts mēneša laikā sasniegs 10 000 sekotāju, tad viņu kolektīvam pievienosies četrkājains palīgs – kaķis. Uzstādītais mērķis tika sasniegts jau divu nedēļu laikā. Pašlaik viņu "Twitter" kontam ir vairāk nekā 13 000 sekotāju.

The police cat implementation program is in progress! Researching best practices from the #PoliceCatAssociationofAmerica Thank you for supporting our dreams! pic.twitter.com/fv9WVRXhQ8 — Troy Police Dept. (@TroyMI_Police) March 14, 2018

Arī kaķenes vārds tika izvēlēts ar sociālo tīklu palīdzību. Ideju raisīšanā iesaistījās ne tikai iecirkņa darbinieki, bet arī Trojas pilsētas skolēni. Labākās idejas tika ievietotas policijas iecirkņa "Twitter" profilā, kur par tām varēja balsot visi interesenti.

Ar labās ķepas pacelšanu un skaļu "ņau!" mazais kaķēns ir tiesnešu priekšā nodevis savu policijas zvērestu, pēc kura viņa ir tikusi oficiāli uzņemta kārtībnieku vidū. Kā pilntiesīgam kārtības sargam, mazajai kaķenītei ir piešķirts arī pašai savs policijas žetons. Šis ir pirmais Trojas pilsētas policijas iecirkņa kaķis, taču ne būt ne pirmais kaķis policists Amerikā. "MansDraugs" ir rakstījis arī par pūkaino kārtībsargu Kapteini, kurš savus pienākumus pilda Portlavakas policijas departamentā Teksasā, ASV.

Meet Pawfficer Donut, all tuckered out after getting officially appointed as our police cat. Welcome, Donut! pic.twitter.com/3yf45Eln8i — Troy Police Dept. (@TroyMI_Police) May 11, 2018

Kaķenītes galvenais uzdevums ir pievērsts cilvēku uzmanību dzīvnieku adoptācijas iespējām. Tāpat viņa palīdzēs vākt ziedojumus Mičiganas nevalstiskajai organizācijai, kas rūpējas par dzīvnieku labklājību šajā štatā, "Michigan Human Society".

Mazais murrātājs Donats tiek izmantots arī kā Trojas policijas iecirkņa seja. "Mēs izmantojam sociālos portālus, lai parādītu, ka mēs kalpojam ne tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Ar kaķēna adoptāciju mēs vēlamies parādīt to policistu dzīves daļu, kas iet ārpus noziedznieku ķeršanas un kalpošanas likumam, " stāsta policijas virsnieks Garijs Majers. "Mēs ceram, ka mūsu rīcība, iedrošinās arī citus vairāk aizdomāties par dzīvnieku lomu sabiedrībā, " piebilsts virsnieks.

See the adventures of Pawfficer Donut of the Troy PD on #NationalDonutDay . Story and pics from MLive: https://t.co/vtzCiOwzay pic.twitter.com/t4xhxdzNYC — Edward Pevos (@PaparazzoPevos) June 1, 2018

Kārtībsargs atzīst, ka cilvēki ir ļoti ieinteresēti Donata ikdienas dzīvē: "Šī kampaņa mums ir palīdzējusi aizsniegt tūkstošiem cilvēku, ne tikai te, Trojā un visā Metro Detroitas apgabalā, bet arī citviet pasaulē. Cilvēki ar mums sazinās, lūdzot publicēt aizvien jaunus ierakstus sociālajos portālos par mazās kaķenes ikdienu."

Jaunais policijas kaķis tika izvēlētas rūpīgā atlases procesā, kurā piedalījās pieci dažādi kaķēni. Patversmes darbinieki piedāvāja, viņuprāt, piecus labākos kaķēnus konkrētajam amatam. "Mums svarīgi bija, lai kaķis ir draudzīgs un labprāt atrodas cilvēku tuvumā," televīzijas kanālam "WXYZ – TV Detroita" stāsta iecirkņa darbiniece.

Sākotnēji Trojas policijas iecirkņa darbinieki bija nolēmuši adoptēt citu kaķēnu, vārdā Badžs, kas tulkojumā no angļu valodas "badge" nozīmē žetons. Diemžēl, veicot veselības pārbaudes, atklājās, ka viņš slimo ar kaķu leikēmiju. Leikēmija ir īpaši bīstama, jo tā var tikt nodota arī citiem dzīvniekiem. Šī iemesla dēļ sākotnēji izvēlēto kaķi adoptēt nevarēja. Par spīti visu policijas iecirkņa darbinieku sašutumam, pēc neilga laika tika atrasta arī Badža aizvietotāja, Donata.

I was once a kitty in a shelter & now I'm a cop. Chase your dreams. Signed, Pawfficer Donut #ThursdayThoughts #PoliceCat #BestLife pic.twitter.com/CWUDSz5JK4 — Troy Police Dept. (@TroyMI_Police) May 24, 2018

Policijas kaķene Donata savas dienas pavada iecirknī, taču ārpus darba laika viņa mitinās pie viena no Trojas pilsētas policijas iecirkņa darbiniekiem. Policists jau rūpējas par diviem pieaugušiem kaķiem, līdz ar to mazo kaķu meiteni savās mājās uzņēma ar lielāko prieku.

Kaķēnītei ir izveidots arī pašai savs "Twitter" profils. Tajā katru dienu viņas dzīves gaitām policijas iecirknī līdzi seko vairāki tūkstoši cilvēku, vēsta portāls "USA Today". Mazā kaķu meitene izbauda publicitāti un apkārtējo uzmanību, stāsta policijas darbinieki.

First stop today is my new office. Signed, Pawfficer Donut. #NationalDonutDay pic.twitter.com/SPyn6I6CMG — Troy Police Dept. (@TroyMI_Police) June 1, 2018

Trojas pilsētas policijas iecirkņa pārstāvji ir pārliecināti, ka kaķēna adoptācija ne tikai iedrošinās arī citus pilsētas iedzīvotājus uz līdzīgu rīcību, bet arī palīdzēs policijas darbiniekiem izveidot tuvāku saikni ar sabiedrību.

Kaķu uzņemšana policistu kārtā Amerikā paliek aizvien populārāka. Kurš zina, varbūt jau drīz uz izmeklēšanas vietām līdzi tiks ņemti ne tikai cilvēkiem ierastie policijas suņi, bet arī kaķi.