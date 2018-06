10 draudzīgas vietas Rīgā, kur doties kopā ar suni

Iedvesmojoties no dzīvnieku patversmes "Dzīvnieku draugs" apkopotās informācijas un lasītāju pieredzes, piedāvājam 10 vietas Rīgā, kur varēsi ne tikai atpūsties un baudīt vasaru, bet arī garšīgi paēst un padzert sava suņa kompānijā.

Kā atzīst mopšu meitenes Reičelas saimniece Marta, suņiem draudzīgu vietu nav tik daudz, kā gribētos. Parasti, kad viņa uzzina, ka kafejnīcu drīkst apmeklēt arī suņi, ir neliels izbrīns (labā nozīmē). "Jāsaprot, ka ne visi suņi ir draudzīgi ar citiem. Jārēķinās ir gan ar to, ka mans suns var kaut ko nosmērēt, gan arī jādomā, ka tur būs citi. Man ir draudzīgs suns, tāpēc es par to nesatraucos," stāsta Marta. Viņa piemin gadījumu, kad cits suns nelāgi uzrūcis un pat gribējis uzbrukt viņas mopsim. Tas rosina domāt par citu saimnieku atbildību pret savu suni. Jautāta par to, vai atpūtas izvēle ir saistīta ar suņiem draudzīgām vietām, Marta stāsta: "Man patīk ņemt suni līdzi. Ja ir divas vietas un vienā no tām drīkst ar suni, došos uz to."

Populārās Āgenskalna atpūtas vietas lokāla "Veldze" līdzīpašnieks Kristaps Kalvāns min, ka suņi ir bieži viesi, īpaši vasaras sezonā. Kristaps atklāj, ka viņam pašam ir suns un zina, cik forši pastaigu apvienot ar ko garšīgu. Tomēr viņš piemin arī ēnas puses: "Diemžēl ir bijis gana daudz negatīvu situāciju – nepieskatīts suns, nobijies bērns vai izmircis, garspalvains labradors, kas smērē citus apmeklētājus, plus, slapja suņa smaka." Tāpēc, lai suņiem draudzīgo vietu skaits tikai augtu, arī saimniekiem ir jāspēj parūpēties, lai suns neradītu raizes apkārtējiem un vietu īpašniekiem.

Foto: Shutterstock

Arī restorāns "Annas dārzs" ir atvērts četrākainajiem draugiem un viņu saimniekiem. "Izvēlējāmies būt suņiem draudzīgi, jo visi kolektīvā esam ar skaistiem suņiem, kuri mūs ik pa laikam atbalsta darbos," stāsta restorāna pārstāve. Viņa informē, ka problēmas saskarsmē vai citos veidos nav radušās: "Pārsvarā visi priecājas, ieraugot suņus nākam pa sētas durvīm. Ir arī daudz pastāvīgie klienti, kuri regulāri nāk ar saviem mīluļiem."

Vietas Rīgā, kur drīksti doties arī ar četrkājainajiem draugiem:

Restorāns "Annas Dārzs" "Parunāsim. Kafe'teeka" Galerija "ETMO" Kafejnīca "Andalūzijas suns" Eklērnīca "Raunas dārzs" "arbOOz cafe" Kalnciema kvartāls Kafejnīca "Pagalms" "Cabo Cafe" Lokāls "Veldze"

Draudzīgo vietu sarakstā ir ne tikai kafejnīcas, restorāni un atpūtas vietas, bet arī veikali, frizētavas, viesnīcas, grāmatnīcas un citas vietas. Šajā sarakstā šobrīd ir vairāk kā 60 atzīmētu vietu, tomēr suņu īpašnieku pieredze liecina, ka Rīgā un visā Latvijā ir vēl vairāk vietas, kur suns būs gaidīts viesis.

Ar pilnu "Dzīvnieku drauga" izveidoto sarakstu iepazīsties šeit.