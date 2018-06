Dzīvnieki, kas spēj pareģot nākotni labāk nekā ekstrasensi

Kaķis Ahilejs nav vienīgais, kas spēj paredzēt spēļu rezultātu Pasaules kausā futbolā Krievijā. "Mans Draugs" apkopoja vairākus dzīvniekus, kuri spēj sniegs nākotnes vīzijas, iespējams, precīzāk kā ekstrasensi.

Astoņkājis Pauls

Viena no 2010. gada Pasaules kausa futbola sensācijām bija Vācijā mītošais astoņkājis Pauls. No 14 spēlēm viņš precīzi pareģoja 12 spēļu rezultātu. Pauls precīzi pareģoja visu Vācijas izlases spēļu rezultātus, ieskaitot Spānijas lielo uzvaru, informē portāls "Scmp.com". Par saviem pareģojumiem astoņkājis paziņoja izvēloties vienu no barības traukiem, kur katram bija piespraust kādas valsts karogs. Diemžēl neilgi pēc lielā futbola notikuma, divus gadus jaunais astoņkājis negaidīti nomira. Pēc Paula nāves, daudzi centās atkārtot viņa sniegumu, taču bez panākumiem.

Par viņu ir uzņemta arī dokumentālā filma, sarakstītas grāmatas un pēc viņa tēla izveidotas rotaļlietas.

Ziloņu meitene Kita un suns Dato

Gan ziloņu meitene Kita no Krakovas zoodārza, Polijā, gan suns Dato Honkongā jau "strādā" pie jaunākajiem pareģojumiem lielā futbola notikumam Krievijā. Ziloni Kitu vairāk kā 10 000 cilvēku izvēlējās par oficiālo pareģi Polijas komandas rezultātiem Pasaules kausā. Viņa savas pareģes spējas parādīs, izvēloties augļu gabaliņus. Savukārt Dato jau pierādījis savas spējas – viņš pareizi noteicis, ka Saūda Arābija zaudēs Krievijas izlasei. Redzēsim kā Dato klāsies turpmāk, jo par kausa ieguvējiem baltais suns ir izvēlējies Islandes vienību, informē portāls "Scmp.com".

Foto: AFP/Scanpix / LETA

Murkšķis Fils

Kā ziņo portāls "Bbc.co.uk", katru gadu noteiktos ASV un Kanādas rajonos 2. februārī norisinās murkšķu diena. Šajā dienā murkšķi, kas līdzinās āpšu un vāveru krustojumam, pareģo pavasara atnākšanas iespējamo laiku. Leģenda vēsta, ja 2. februārī ir saulaina diena, un mazais murkšķis redz savu ēnu, ziema turpināsies vēl turpmākās sešas nedēļas. Savukārt, ja ir miglains un apmācies, murkšķis savu ēnu neredzēs, tāpēc pavasaris iestāsies agrāk.

Šogad murkšķis vārdā Fils redzēja savu ēnu, tāpēc viņa sekotāji ticēja, ka turpmākās 6 nedēļas vēl snigs. Nav zināms vai konkrētajos rajonos sniegs tik tiešām turpinājās vēl sešas nedēļas vai iestājās agrāks pavasaris, tomēr murkšķis leģendas dēļ tiek dēvēts par vienu no pasaulē slavenākajiem pareģiem.

Mežacūka Markuss

Pilnīgi precīzus panākumus pareģošanā guvis mežacūka Markuss. Arī viņš 2016. gadā precīzi spēja noteikt ASV prezidenta vēlēšanu uzvarētāju. Markuss savas pareģošanas prakses izmēģina arī Pasaules kausā futbolā, kas šogad norisinās Krievijā. Viņš piesaistījis sabiedrības uzmanību, jo līdz šim visas viņa veiktās prognozes izrādījušās precīzas, ziņo "Scmp.com". Markuss jaunākajos pareģojumos atklājis, ka Nigērijas, Beļģijas, Argentīnas un Urugvajas komandas nokļūst pusfinālā. Mežacūka nākotni paredz ēdot ābolus, kuros iesprausti attiecīgo valstu karodziņi.

Mērkaķēns Gerda

2016. gada viens no karstākajiem notikumiem politiskajā pasaulē bija ASV prezidenta vēlēšanas, kurās sīvākie konkurenti bija Hilarija Klintone un Donalds Tramps. Kamēr visa pasaule sekoja līdzi vēlēšanu kaislībām, mērkaķis vārdā Geda no Ķīnas pareģoja nākamo ASV prezidentu. Mērkaķim tika piedāvātas abu kandidātu papīra sejas, viņš neapjuka un mazu buču iedeva tieši Trampa sejai. Nav īsti zināms vai mērkaķim tas izdevies sagadīšanās pēc, vai viņš vienkārši vēlējās noskūpstīt šī brīža prezidenta seju, tā "Bbc.co.uk".