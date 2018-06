Akcijā 'Pērc, ziedo, pabaro' palīdzēts vairākiem simtiem patversmēs mītošo dzīvnieku

Noslēgusies dzīvnieku labdarības akcija "Pērc, ziedo, pabaro". Tajā saziedotas vairāk nekā 16 tonnas dzīvnieku pārtikas, palīdzot aptuveni 969 suņiem un 874 kaķiem no 20 patversmēm visā Latvijā, ziņo lielveikala "Rimi" sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Preisa.

Labdarības akcija tika atklāta šā gada 9. maijā. To ar nepacietību gaidīja visas akcijā iesaistītās patversmes. "Tas mums tiešām, nav ko liegties, ir milzīgs atspēriena punkts" interneta televīzijas kanālam "Chaula" stāsta parversmes "Ulubele" saimniece Ilze Džonsone. Lielāka daļa no patversmēm ir pilnībā atkarīgas no ziedojumiem, tāpēc dažādas labdarības akcijas manāmi uzlabo to finansiālo stāvokli.

Barība un citas dzīvniekiem nepieciešamās lietas tika ziedotas arī biedrības "Cat Care Community mīluļiem." Akcijas laikā patversmes "Cat Care Community" darbinieki noticēja, ka sabiedrība nav vienaldzīga un spēj palīdzēt. "Tagad kaķēni mūsu patversmē ir paēduši. Un vēl labāk – vairāki no mūsu iemītniekiem šajā laikā atraduši jaunas mājas," stāsta dzīvnieku patversmes pārstāve Anastasija Jahova.

"Labdarības akcija "Pērc, ziedo, pabaro" ir sirsnīgs un vienmēr gaidīts notikums, tieši tāpēc to organizējam jau otro gadu. Ir gandarījums par to, cik cilvēki ir atsaucīgi un cik aktīvi apvieno savas ikdienas gaitas ar palīdzīgas rokas sniegšanu tiem, kuri paši nevar nodrošināt savas primārās vajadzības," komentē Preisa.

Par labdarības akcijas vēstnešiem kļuvušas arī tādas sabiedrībā zināmas personības un dzīvnieku aizstāvji kā aktrise Dārta Daneviča, TV personība Armands Simsons, komiķis Edgars Bāliņš, DJ un radio producente Karmena Stepanova, mūziķis Jānis Auzāns, kā arī aktrise Samira Adgezalova.

Pirmo reizi labdarības akcijas laikā dzīvnieku mīļi tika aicināti iesaistīties "Triks pret kārumu" izaicinājumā, kurā, publicējot bildi ar tēmturi #pērcziedopabaro akcijas sadarbības partneris "Mars Inc.", ziedoja papildu 100 gramus mitro barību dzīvniekiem patversmēs.

Ilze Džonsone teic, ka cilvēki labprātāk ziedo lietas nekā naudu: "Ļoti daudz cilvēku negrib ziedot naudu, bet labāk grib paši kaut ko nopirkt un nosūtīt." Akcijas laikā dzīvniekiem tika ziedota pārtika, kaķu smiltis un dažādas rotaļlietas mazākajiem patversmes iemītniekiem.

Labdarības akcijas "Pērc, ziedo, pabaro" galvenais mērķis bija, lai visiem iemītniekiem, kas mitinās 20 dzīvnieku patversmes no dažādām Latvijas pilsētām, ar ziedotāju palīdzību būtu nodrošināta barība vienu mēnesi. Labdarības akcijas speciālajās ziedojumu kastēs bija pieejamas visos "Rimi" un "Supernetto" veikalos.