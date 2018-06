Drosmīgs jenots rāpjas pa debesskrāpja sienu un kļūst par sensāciju

Pirmie jenota izdarības bija pamanījuši trīs strādnieki. Efektīvi reaģējot, viņi ar koka slotai līdzīgu priekšmetu dzīvnieku centušies nocelt lejā, taču tas radīja gluži pretēju efektu. Pārlieku lielā cilvēku uzmanība vēl vairāk dzīvnieciņu sabiedēja, kā rezultātā jenots sāka rāpties arvien augstāk pa mājas sienu.

Jenota ceļš augšup ilga vairākas stundas. Noguruma brīžos dzīvnieciņš atpūtās uz tuvējās palodzes, kur, piespieduši sejas pie logiem, ar nepacietību un satraukumu viņu vēroja biroja darbinieki.

Jenota gaitām sekoja ne tikai tuvumā esošie cilvēki, bet arī vietējie mediji. Minesotas radio visas dienas garumā tā klausītājiem sniedza komentārus un jaunāko informāciju par jenota atrašanās vietu un iespējamo veselības stāvokli.

Jenota gaitām līdzi sekoja vairāki tūkstoši cilvēku. Viņam par godu tika izdomāts speciāls tēmturis #mprraccon. Cilvēki portālā "Twitter" aktīvi publicēja dažādus ierakstus, ziņojot pārējiem cik tālu jenots ir ticis. Visvairāk cilvēki uztraucās par to, ka dzīvnieks pagurs no kāpšanas, un viņa pārdrošais ceļojums beigsies pavisam nelāgi.

Kaut mazais dzīvnieciņš ar skumjām ačelēm vērās biroja ēkas logos, cilvēkiem tika kategoriski aizliegts viņu laist iekšā telpās. Jenoti var pārnēsāt dažādas slimības, tāpēc cilvēkiem nav ieteicams tos aiztikt vai nonākt jebkādā citā fiziskā kontaktā ar dzīvnieku pirms to apskatījis vetārsts, ziņo portāls "nytimes.com".

I don't even like raccoons, but that little face got me. Poor lil guy. #mprraccon pic.twitter.com/jnGvaneVY9 — Frances Leboe (@FLeboe) June 13, 2018

Kāds "Twitter" lietotājs mērķtiecīgā jenota rāpšanos salīdzināja ar dzīvi: "Nabaga izsalkušais jenots, kurš mērķtiecīgi rāpjas augstceltnē, lai izdzīvotu, parāda, ka dzīvība ir tā vērta, lai par to cīnītos."

Dienas laikā jenotam pat tika izveidots savas "Twitter" konts, kuram seko jau vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Daži mediji dzīvnieciņu iesaukuši par "zirnekļjenotu".

Kad dzīvnieciņš bija ticis līdz ēkas jumtam, tur viņu jau gaidīja "Wildlife Managment Service" darbinieki, kuri ir atbildīgi par savvaļas dzīvnieku uzraudzību un aprūpi pilsētā. Viņi bija nodrošinājušies ar kaķu barību, dzeramo ūdeni un būri, kurā dzīvnieku pēc tam pārvietot uz drošāku vietu. Pēc garās kāpšanas augšup pa 25 stāvu biroja ēku jenots izskatījās saguris un nobijies. Par spīti tam viņš bijis lieliskā formā. "Ar jenota veselību viss ir kārtībā, " vēsta Kristīne Valdiva, "Wildlife Managment Service" galvenā menedžere.

I'm so happy to wake up to see that #mprraccon is safe. My heart is light. pic.twitter.com/I6vvwYTxxs— Heather Matarazzo (@HeatherMatarazz) June 13, 2018