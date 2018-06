Grūti atrast mājas un citi interesanti fakti par melniem kaķiem

Ikviens ir sastapies ar melnīgsnēju pūkaini, kas nereti tiek dēvēts par nepatikšanu nesēju. Cilvēki ir izdomājuši dažādus veidus, kā izvairīties no kaķa nestās nelaimes. Piemēram, daži vienmēr pieskarsies pogai, kad redzēs melnu runci skrienam pāri ceļam. Tomēr vai mīti par melniem kaķiem ir patiesi? Iedvesmojoties no portāla "Pets4homes.co.uk", apkopojam 10 aizraujošus faktus par ogļu krāsas murrātājiem.

Melna ir tikai krāsa, ne šķirne

Melni kaķi nav kāda specifiska šķirne, tā ir vienkārši dzīvnieka krāsa. Tāpat kā kaķi mēdz būt pelēki, brūngani, balti, jauktu krāsu. Dažādu šķirņu kaķi var būt melnā krāsa, piemēram, Persieši un īsās spalvas Britu kaķi. Ja vēlies savās mājās uzņemt ar mistisko plīvuru apvīto melno kaķi, sāc ar patversmju apmeklējumu, nereti tieši tur mājas meklē graciozi un skaisti kaķi ar melnu spalvu.

Melnīšu asociācija ar maģiju

Jau no viduslaikiem cilvēki melnus kaķus asociē ar maģiju un sātanismu. Viņi ticēja, ka raganas spēj pārvērsties par melnu kaķi, kad vien vēlas. Iespējams, tieši tāpēc ogļu melnuma murrātāji joprojām tiek asociēti ar dažādām mistiskām norisēm. Piemēram, ārzemēs tie bieži tiek izmantoti kā viens no simboliem populārajiem Helovīna svētkiem. Interesanti, ka šo svētku laikā melnīšu īpašniekiem ieteicams savus mīluļus turēt iekštelpās, nevis tāpēc, ka viņi varētu pārvērsties atpakaļ par raganu, bet tāpēc, ka īpaši bailīgi svētku svinētāji varētu to noturēt par maģijas pratēju un ievainot melnīti. Saprotams, ka mūsdienās mīts par raganām šķiet mazāk ticams, taču nekad nevar zināt, kas patiesībā padomā mistiskajam un mazliet viedajam melnajam kaķim.

Foto: Shutterstock





Vienas šķirnes kaķi, kuri vienmēr ir melni

Pagājušā gadsimta 60. gados ASV tika radīti spīdīgi un eleganti Bombejas kaķi, kuri pieejami tikai melnā krāsā. Ideja bija radīt mājas mīluli, kurš līdzinātos un atgādinātu melno panteru. Tas tika izdarīts, krustojot melnu Amerikāņu īsas spalvas kaķi ar tādas pašas krāsas Burmieti. Šis melnais mīlulis atgādina pasaku tēlos izmantotos, jo viņa acis ir zelta krāsā, bet spalva ir gluda un spīdīga. Šīs šķirnes kaķi tiek raksturoti kā inteliģenti, komunikabli un draudzīgi.

Melniem kaķiem ir grūtāk atrast mājas

Dažādu iemeslu dēļ vairums patversmēs melnas krāsas kaķi uzturas daudz ilgāk nekā citu krāsu mīluļi. Tas skaidrojams gan ar to, ka cilvēki nereti izvēlas eksotiskākus un īpašu krāsu kaķus, gan arī ar to, ka dažiem joprojām melni kaķi asociējas ar nelaimi vai kādu tumšu maģiju. Tāpat patversmes darbiniekiem ir vairāk jānopūlas, lai melnīšus labi iemūžinātu attēlos, kas tiek izvietoti patversmju mājas lapās vai sociālajos medijos. Melnus kaķus ir grūti fotografēt. Tomēr, lai kāds būtu iemesls melnīšu ilgākai uzturēšanai patversmēs, arī šie kaķi būs tikpat mīloši, uzticami un draudzīgi kā citi kaķi.

Foto: Shutterstock

Vairums melnu kaķu ir vīriešu kārtas pārstāvji

Piķa melnuma kaķi var būt abu dzimumu, tomēr kāda nezināma iemesla dēļ vairums ir tieši vīriešu kārtas pārstāvji. Šāds secinājums ir izdarīts, pamatojoties uz statistikas datiem, taču šim interesantajam faktam nav rasts ģenētisks izskaidrojums.

Melnu kaķu kažoks var izbalēt vai kļūt rūsgans

Vairums melnīšu saimnieku ir novērojuši, ka viņu tumšie kaķi izbālē, kļūst vairāk brūni, pat rūsgani. Tas izskaidrojams ar pigmentu, kas atbildīgs par melno kažociņu. Pigments var kļūt īpaši trausls vasarā. Tā izmaiņas veicina tieši saules stari. Tāpat kaķa krāsas maiņa vai spalvas balēšana īpaši novērojama novecošanas procesā.

Foto: Shutterstock

Melnīšiem ir zeltainas acis

Melnas krāsas kaķiem vairumā gadījumu ir zelta vai dzeltenas krāsas acis. Tās parasti lieliski saskan ar viņu tumšo kažociņu. Zeltainās acis skaidrojamas ar to pašu pigmentu, kas kaķa spalvu padara melnu. Tomēr ne vienmēr melnas krāsas kaķiem būs dzintara nokrāsas acis. Dažkārt sastopami melnīši arī ar zaļu acu krāsu.

Melns kaķis nes nelaimi: mīts vai patiesība?

No leģendām un nostāstiem nereti var dzirdēt, ka melni kaķi nes nelaimi, toties balti – laimi. Arī latvieši brīdī, kad melns kaķis pārskrien pāris ceļam, cenšas steidzīgi pieskarties apģērba pogai, lai nelaime aiziet līdz ar kaķi. Tomēr katrā valstī pieņēmumi par melna kaķa nesošo laimi vai nelaimi ir visai atšķirīgi. Piemēram, lielākajā daļā Ziemeļeiropas, Āzijas kā arī Francijā, Itālijā un Japānā melni kaķi tiek uzskatīti par laimes nesējiem. Arī Anglijā melnīšus asociē ar laimi, turklāt, ja līgavai kāzās tiek uzdāvināts melns kaķis, jauno sievu sagaida īpaši veiksmīga ģimenes dzīve. Stāsta, ka Skotijā melna kaķa parādīšanās uz lieveņa atnesīšot labklājību. Tomēr lielākajā daļā Dienvideiropas ogļu melnuma kaķi nozīmē neveiksmi. Īpaši sarežģīti šai lietai pieiet Vācijā dzīvojošie – ja melns kaķis šķērso ceļu, tad jāskatās no kuras puses tas nācis. Ja kaķis ceļu šķērsojis no kreisās puses uz labo, to asociē ar laimi, turpretim, ja no labās uz kreiso pusi - nelaimi. Nav zināms, no kurienes ir radušies šie mīti un māņticības, tomēr ikviena paša ziņā ir tām ticēt vai nē.

Foto: Shutterstock

Viņi ir īsti maskēšanās meistari

Šis fakts noteikti pārsteigs daudzus. Kāds pētījums ASV liecina, ka dažu savvaļas kaķu melnā spalva ir attīstījusies atsevišķi, parādot to par izdzīvošanas priekšrocību. Tumšais kažociņš ir lielisks maskēšanās elements, kas savvaļas kaķiem palīdz medību laikā. Iespējams, tāpēc melnie kaķi ir veselīgāki jo viņu senči spējuši labi medīt, iegūt pārtiku un izdzīvot savvaļā. Tāpat tiek apgalvots, ka melnie kaķi ir izturīgāki pret dažādām slimībām.

Sastopami 22 šķirņu melni kaķi

Dažkārt mēs nemaz nespējam aptvert kaķu šķirņu daudzumu un krāsu iespējas. Melnas krāsas murrātāji pārstāv 22 kaķu šķirnes. Saprotams, ka skaitlis ar laiku var augt, tomēr, ja vēlies melnu īpašas šķirnes kaķi, tev noteikti būs no kā izvēlēties. Populārākie melnas krāsas šķirnes kaķi ir Persieši, īsās spalvas Britu kaķi, Meinkūni un Reksi. Nevajadzētu arī aizmirst par jauktu sugu kaķiem.

Vai zināji, ka melno kaķu cienīšanas un novērtēšanas diena ir 17. augusts? Kā informē portāls “Petco.com”, šajā dienā visi kaķu cienītāji un melnīšu īpašnieki var vēlreiz īpaši novērtēt skaistos, piķa melnos pūkaiņus.