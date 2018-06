2018. gada pasaules neglītākais suns – angļu buldogs ar garāko mēli

Deviņus gadus vecais angļu buldogs Zsa Zsa ir pasludināta par 2018. gada pasaules neglītāko suņa konkursa uzvarētāju Kalifornijā, Amerikā, ziņo portāls "Independent".

Ikgadējais neglīto suņu konkurss ne ar ko neatšķiras no mums tik ierastajiem skaistumkonkursiem – arī tur suņu saimnieki ar lepnumu izrāda savus mīluļus gan skatītājiem, gan žūrijas locekļiem. Dalībnieki kopā ar saviem saimniekiem pa sarkanu paklāju dodas un skatuves, kur tos vērīgi apskata žūrijas locekļi. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šajā konkursā uzvar nevis skaistākais, bet neglītākais dalībnieks.

Portāls "The New York Times" vēsta, ka par neglītākā suņa titulu cīnījās 13 četrkājainie draugi. Konkursā bija redzami dažādas šķirnes suņi, kuri bija viens par otru neglītāki – bez spalvām, ar melēm, kas vienmēr atkarājas, neparasta izskata acīm un purniņiem. Konkursa dalībnieku vidū bija arī seškārtīgais neglītākā suņa titula ieguvējs.

Viens no iemesliem, kāpēc suņu īpašnieki labprāt piedalās šajā konkursā, ir vērienīgās balvas. Šī gada uzvarētājas Zsa Zsas saimniece Megana Breinarda balvā saņēma vairāk nekā 1000 eiro, iespaidīga izmēra trofeju un ceļojumu uz Ņujorku, kur Zsa Zsa kopā ar saimnieci piedalīsies televīzijas sarunu šovā "Today".

Zsa Zsa pēc izskata līdzinās citiem savas šķirnes pārstāvjiem, taču viņai ir viena netipiska iezīme – īpaši gara mēle, kas sniedzas līdz pat zemei. Tieši šī izskata iezīme, suņu meitenei palīdzēja iegūt 2018. gada pasaules neglītākā suņa titulu.

Kaut uzvarētājas mēle bija galvenais iemesls, lai atzītu viņu par šī gada pasaules neglītāko suni, žūrijas locekļi stāsta, ka papildus punkti dzīvniekam tika piešķirti arī elpošanas problēmu dēļ, kas raksturīgas angļu buldogiem. Tāpat arī, lai izceltu suņa īsās un strupās kājiņas, Zsa Zsas saimniece Megana bija nokrāsojusi savas mīlules kāju nagus rozā krāsā, kas lieliski papildināja suņa kopējo tēlu.

Šis pasākums nav domāts tikai tam, lai suņu saimnieki varētu visai pasaulei izrādīt savus neglītos mīluļus. Lielākā daļa no šiem suņiem ir adoptēti no patversmēm vai paņemti no ielas, līdz ar to pasākuma galvenais mērķis ir iedrošināt cilvēkus rīkoties līdzīgi. Tāpat organizatori vēlas parādīt to, ka dzīvnieka izskats neliecina par tā raksturu, ko apstiprina arī neglīto suņu saimnieki.

2018. gada pasaules neglītākā suņa titula ieguvēja Zsa Zsa savu dzīvi ir uzsākusi audzētavā, kur apstākļi nebūt nebija tie labākie. No turienes suni izglāba dzīvnieku aizsardzības grupa, bet vēlāk viņu savā apgādībā paņēma Megana.

Sunītes mīļākā nodarbe ir rotaļas. "Viņai patīk spēlēties un ar savu garo mēli laizīt citiem seju. Jāatzīst, ka tā ir patiešām dīvaina sajūta," stāsta Megana.

"Kopš pirmā brīža, kad ieraudzījām viņas skaisto seju, sapratām, ka vēlamies viņai dot mājas," portālam "CNN" stāsta Zsa Zsas saimniece Megana.