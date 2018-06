Slavenākie kaķi-dzīvību glābēji

Kaķi izsenis tiek uzskatīti par viltīgiem peļu ķērājiem, tomēr viņu drosme un glābšanas spējas vairākkārt izskanējušas visā pasaulē. "Mans Draugs" apkopo drosmīgāko kaķu glābšanas stāstus. Šie kaķi pierāda, ka pūkaiņi var būt paši uzticamākie un lojālākie draugi saviem saimniekiem.

Kaķi dzejnieci Aspaziju glābuši divreiz

1938. gadā laikrakstā “Zeltene” žurnāliste Auzane raksta, ka tikusies ar dzejnieci Aspaziju viņas mājās. Kamēr žurnāliste iekārtojusies sarunai, viņai klēpi ielēcis dzelteni raibs kaķis. Aspazija stāstījusi, ka lielais runcis nesen palīdzējis saimniecei. Rakstniece esot sasitusies, kāpjot pa stāvajām vasarnīcas trepēm. Dzelteni raibais mīlulis, to redzot, ņaudējis tik skaļi, ka uzmodinājis kaimiņus, kuri dzejniecei snieguši palīdzību. Šī nebija pirmā reize, kad kaķis ar sakaļu ņaudēšanu izglābis dzejnieces dzīvību. Aspazija, vēl pavisam maza meitene būdama, iekritusi dīķi. Neviens no pieaugušajiem tajā brīdī blakus nav atradies, bet notikušo redzējis viņam kaķis. Murrātājs tik skaļi ņaudējis, ka pievērsis apkārtējo cilvēku uzmanību, kas jauno meiteni izglābuši. Ne par velti Aspazija vēlāk dzīves gaitā vienmēr atbalstījusi pūkainos mīluļus.

Kaķi-drosminieki glābj saimnieces no laupītājiem

Par neticami drosmīgu kaķi rakstījis laikraksts “Magazina” 1935. gadā. Kādas vientuļas kundzes dzīvoklī Prāgā nakts melnumā ielauzies zaglis. Kamēr zaglis no bufetes vācis sudrablietas. Kundze, pamodusies no skaļajiem blīkšķiem, gājusi skatīties, kas istabā notiek. Ieraudzījusi nelūgto viesi, nepaspēja pat iekliegties, kad zaglis to satvēris pie rīkles, nogāzis zemē un sācis žņaugt. Šajā momentā drosmīgais kaķis uzbrucis laupītājam - tas neganti kodis un skrāpējis viņam seju. No lielā trača saskrējuši kaimiņi, kas nav varējuši uzticamo kaķi dabūt nost no zagļa sejas. Pēc vairākiem centieniem to izdevies izdarīt vienīgi pašai saimniecei. Pēc atgadījuma laupītājs ticis nogādāts slimnīcā ar smagiem kaķa kodumiem un otrā dienā miris. Nav zināms vai kaķa uzticamību saimniece pagodinājusi ar ko gardu, bet abu draudzība un uzticēšanās tiek pieminēta vēl šobaltdien.

Līdzīgs atgadījums noticis arī Manheimā. Laikraksts “Latvija” 1948. gadā ziņo par notikumu, kad kādai sievietei dzīvoklī uzbrucis laupītājs. Lai apturētu dzīvokļa saimnieces skaļo kliegšanu, zaglis iebāzis viņai mutē savīstītu dvieli. Sieviete jau sākusi zaudēt samaņu un bijusi tuvu nosmakšanai, kad viņas kaķis izrāva dvieli no mutes un izglāba dāmu no nāves.





Skrāpējošais glābējs un žēlais ņaudētājs

Laikraksts “Brīvā Zeme” 1937. gadā raksta par kādu kaķi Anglijā, kurš izglābis 12 cilvēkus. Drosmīgais peļu junkurs bijis melnā krāsā – šādi kaķi parasti tika uzskatīti par nelaimes vēstnešiem, tomēr šis bijis īstens glābējs. Melnais runcis piederējis lielgruntniekam Sesilam Robertsam. Kādā naktī Sesils pēkšņi pamodies, jo kaķis bija sācis viņu skrāpēt, ko līdz tam nekad nebija darījis. Atmodies, Roberts ieraudzījis, ka blakus istabā izvēlies ugunsgrēks. Lielā steigā viņš modinājis savus ģimenes locekļus un kalpotājus. Kolīdz visi cilvēki bija izkļuvuši no mājas, tās jumts esot iegāzies. Visticamāk, ja kaķis nebūtu uzņēmies glābēja lomu, tad ugunsgrēks un brūkošais jumts būtu izbeidzis visu cilvēku dzīves.

Ugunsgrēka laikā kāds cits kaķis palīdzējis saglābt skatuves ēku. Kā informē laikraksts “Ugunsdzēsējs” 1929. gadā, Berlīnē “Ufas” kino ateljē noliktavās nenoskaidrotu iemeslu dēļ izcēlies ugunsgrēks. Uguns liesmās noliktavas tika pilnībā iznīcinātas. Tomēr skatuves ēku izglābis kāds varonīgs kaķis, kurš ar aizdegušos spalu, žēli ņaudēdams, iebrāzās pie strādniekiem, cenšoties brīdināt par draudošajām briesmām.

Brīnumainā izglābšanās

Līdzīgi kā dzejnieces Aspazijas gadījumā, arī Oslo ostā notika neparasts gadījums, kad kaķis izglābis bērna dzīvību, informē laikraksts “ Jaunākās Ziņas” 1937. gadā. Krastmalā aptuveni 2 gadus veca meitenīte rotaļājusies ar kaķi. Meitenīte bija tik ļoti aizrāvusies ar spēlēšanos ka nepamanījusi ceļa beigas un iekritusi ūdenī. Notikuma vietai tuvumā nav bijis neviens cilvēks, kas varētu palīdzēt mazajai meitenei. Tomēr gabaliņu uz priekšu maltīti ieturēja zvejnieki, kas piepeši izdzirdēja briesmīgu kaķa ņaudēšanu. Zvejnieki nesaprašanā devās tuvāk kaķim, lai noskaidrotu ņaudēšanas iemeslus. Kad tie piegājuši kaķim tuvāk, pūkainis ielēcis ūdenī. Gudrais kaķis šādā veidā vērsa uzmanību uz nelaimē nokļuvušo meitenīti, kas laicīgi tika izglābta. Interesanti, ka kaķis vispār meties ūdenī, jo nereti peļu junkuri vairās no palikšanas slapjiem, tomēr, visticamāk, šis drosminieks augstāk vērtējis bērna dzīvību.





Glābj dzīvību sev

Kāds kaķis izglābis dzīvību pats sev. Kā raksta laikraksts “Laiks” 1996. gadā, kāds Ņujorkas piepilsētas kaķēns, dodoties pāri autoceļam, ticis sabraukts. Pēc negadījuma mazais pūkainis pats aizrāpies līdz tuvākajai psihiatriskajai slimnīcai, kur to pie durvīm atradis kāds labs cilvēks. Kaķēns ticis nogādāts uz dzīvnieku centru, kur ieteikts smagi ievainoto runci iemidzināt, jo viņa pakaļkājas bijušas pilnībā sadragātas, kā arī glābšanai nepieciešamās operācijas izmaksas būtu pārāk lielas. Kaķi dažādos laikos glābuši savus saimniekus, bet arī cilvēki ir vairākkārt mazajiem mīluļiem palīdzējuši. Tā noticis arī šajā gadījumā – cilvēki saziedojuši nepieciešamo summu un varonīgais kaķis izveseļojies. Pēc brīnumainās izglābšanās kaķis esot kļuvis par bērnu slimnīcas iemītnieku, kur bijis īstens mīlulis pacientu vidū.