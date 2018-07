Ekspertam nav izdevies atrast no Durbes ligzdas izkritušo jūras ērgļu mazuli

Šodien, 13. jūlijā, no ligzdas Durbē izkritis viens no jūras ērgļu bērniem. Uz notikuma vietu devās Latvijas Dabas fonda padomes loceklis un eksperts Jānis Ķuze, bet viņam putnēnu atrast neizdevās, portālam "Mans Draugs" pavēstīja Ķuze.

Par izkritušo ērglēnu Latvijas Dabas fonda darbiniekiem paziņoja putnu tiešraižu skatītāji, savā "Twitter" kontā vēsta Latvijas Dabas fonds.

Šobrīd eksperts jau ir devies prom no vietas, kur atrodas Durbes jūras ērgļu ligzda. Ķuze min vairākus iespējamos variantus, kur putnēns šobrīd varētu atrasties. "Tur ir vairāki varianti. Viens no tiem ir tāds, ka viņš krītot ir ieķēries ligzdas koka zaros un palicis karājamies kaut kur vainagā," stāsta eksperts. Ligzdas apakšā ir biezs lazdu pamežs un arī pats koks ir blīvs, līdz ar to pilnībā pārskatīt koka vainagu neesot iespējams. Kā otru variantu Ķuze min iespēju, ka ērglēns ir nokritis zemē un aizgājis kaut kur tālāk prom no ligzdas.

Ja putnēns ir nokritis zemē, tad ir iespējams, ka viņu saplosīs meža zvēri. "Ja putns ir nokritis kaut kur biezajā pamežā, apakšā zem lazdām, iespēja, ka viņš pats no turienes varētu tikt ārā vai ka vecie putni ietu apakšā zem tām lazdām, ir diezgan maza. Visticamāk, ka šādā gadījumā viņu savāks kāds plēsējs, vai viņš ies bojā no bada," atzīst Ķuze.

"Tā kā putna atrašanās vieta nav zināma, mums atliek tikai gaidīt un klausīties," viņš atzīst. Ja putnēns atrodas kaut kur ligzdas tuvumā, tad brīdī, kad viņš kļūs izsalcis, ērglis sāks skaļi klaigāt. Šī īpatnējā skaņa noteikti būs dzirdama arī video tiešraidē. "Tajā brīdī mēs varam mēģināt saprast, kur tas putns atrodas un nepieciešamības gadījumā pēc kādām vairākām dienām aizbraukt uz turieni un paskatīties vēlreiz," stāsta Ķuze.

Ziņa mūsu putnu tiešraižu skatītājiem. No ligzdas Durbē izkritis viens no jūras ērgļu bērniem, un mūsu eksperts Jānis Ķuze šobrīd ir ceļā uz turieni, lai novērtētu situāciju. Sekojiet līdzi notikumiem mūsu YouTube kanālā! https://t.co/HHtyrWccd5 pic.twitter.com/ZVUFWDciKp — Latvijas Dabas fonds (@LDF_lv) July 13, 2018

Viņš atzīst, ka katru reizi, kad ligzdas tuvumā parādās cilvēks, putni tiek nevajadzīgi traucēti, taču, ja būs nepieciešamība, tad, protams, eksperti dosies turp, lai izglābtu putnēnu.

Ķuze atgādina, ka šobrīd visi izteiktie varianti ir tikai spekulācijas. Tagad ir jānogaida pāris dienas, pēc kurām ornitologiem būs skaidrāka izpratne par jūras ērglēna iespējamo nākotni.

Arī šobrīd vairāki simti cilvēku aizrautīgi seko līdzi ligzdā notiekošajam, un savas domas par to, kas noticis ar izkritušo mazuli, apspriež blakus esošajā forumā. Ja arī tu vēlies viņiem pievienoties, tad tiešraide no jūras ērgļu ligzdas Durbē vari skatīties šeit.

Šis nebūt nav pirmais jūras ērgļu mazulis, kas izkritis no ligzdas. 22. jūnijā no ligzdas Ziemeļkurzemē izkrita vēl viens putnēns, kurš vēlāk tika nogādāts putnu rehabilitācijas stacijā, Madonas novada Barkavas pagasta "Tiltakalnos". Intervijā ar centra saimnieku un AS "Latvijas valsts meži" vecāko vides ekspertu Uģi Bergmanis "Mans Draugs" noskaidroja, ka ērglēna veselībai briesmas nedraud.

Tagad jūras ērglim kādu laiku būs jādzīvo savvaļas putnu rehabilitācijas stacijā. Pēc tam viņš tiks pārcelts uz torni, kas ir speciāli izveidots putnu palaišanai savvaļā. "Kad putns sasniegs lidotspēju, viņš instinktīvi no būra izlidos ārā," portālam "Mans Draugs" stāstīja Bergmanis.