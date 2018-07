Izkritušais jūras ērgļu mazulis Vilnis atgriezies ligzdā

Pirms vairāk nekā divām nedēļām, 13. jūnijā, no ligzdas Durbes novadā izkrita jūras ērgļu mazulis Vilnis. Šodien viņš ir atgriezies atpakaļ ligzdā sveiks uz vesels. Kur putns bija visu šo laiku portālam "Mans Draugs" skaidro Latvijas Dabas fonda padomes loceklis un eksperts Jānis Ķuze.

Eksperts atzīst, ka patiesie iemesli, kāpēc putnēns tik ilgu laiku pēc izkrišanas nebija devies atpakaļ uz ligzdu, nav zināmi. Par spīti tam Ķuze izsaka pieņēmumu: "Hipotēze varētu būt tāda, ka šis putns ir uzturējies tuvumā ligzdai, vietā, ko var nedaudz redzēt arī kamerā – labajā pusē ir redzams klajums. Tur putns, iespējams, ir uzturējies, kamēr vecāki viņu turpat arī barojuši. Tagad, kad viņš sasniedzis tik labu lidotspēju, lai varētu patstāvīgi pacelties spārnos, viņš ir atgriezies ligzdā."

Nav zināms , cik ilgi Vilnis, šoreiz uzturēsies ligzdā. Ķuze skaidro, ka tas ir ļoti individuāli. "Ir situācijas, kad putni ilgstoši gandrīz katru dienu lido atpakaļ uz ligzdu, bet ir iespējams, ka putns izvēlas uzturēties kaut kur tālāk, iespējams, pie kādas barošanās vietas, piemēram, zivju dīķa. To, kā tas notiks šajā gadījumā, laiks rādīs. Mums jābūt pacietīgiem un jāvēro," viņš stāsta.

Diemžēl Viļņa pirmais lidojums nebija tāds, kādam tam vajadzēja būt. Parasti putnu mazuļi lidot iemācās pamazām, sēžot uz zara un trenējot spārnus. Tāpat apmācības process norisinās, lēkājot no zara uz zaru. Ar laiku lēciena attālums palielinās, un putnēns ir gatavs pacelties spārnos. Taču Vilnis ligzdu pirmo reizi atstāja bez paša iniciatīvas – putnēns no tās izkrita. Sīkāk par to lasi šeit.

Foto: Kadrs no video

Ornitologs skaidro, ka, lai arī jaunie jūras ērgļi jau lēnām mācās būt pastāvīgi un ir apguvuši prasmi lidot, pirmajā dzīves gadā viņi turas ligzdas tuvumā. "Putni šo ligzdu izmanto kā barības galdu, proti, tā ir vietā, kur pieaugušie jūras ērgļi piegādā barību un izbaro to jaunuļiem," atklāj Ķuze. Par spīti tam laika gaitā šīs ēdiena piegādes paliek aizvien retākas. Šādi vecāki mēģina pieradināt jaunos jūras ērgļus būt pastāvīgiem un pašiem doties barības meklējumos.

Forumā šobrīd daudzi cilvēki, kas aktīvi seko līdzi jūras ērgļu ikdienai, uztraucas par karstumu, kas var putniem sagādāt grūtības, taču ornitologs skaidro, ka par to uztraukties nevajadzētu. "Karstā laikā pieaugušie putni mēdz jaunuļus sargāt no tveices, izplešot spārnus un izveidojot ēnu. Taču, kad putns ir pastāvīgs un spēj lidot, viņš spēj parūpēties par sevi pats – tajā brīdī, kad viņam būs pārāk karsti, viņš nolīdīs ēnā atvēsināties," eksperts skaidro. Arī tiešraidē var redzēt, ka ik pa laikam Vilnis aiziet uz ligzdas daļu, kuru klāj ēna. Šādi putns pasargā sevi no pārkaršanas saulē.

Atgādinām, ka šis ir viens no pirmajiem jūras ērgļiem, kas ligzdā Durbē dzimis kopš 2015. gada pavasara.

Šobrīd vairāki simti cilvēku aktīvi seko līdzi Viļņa gaitām Durbes ligzdā. Arī tu tiešraidē vari redzēt, kā klājas jaunajam jūras ērglis.