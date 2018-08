Aizkustinošs video: Policisti Vecmīlgrāvī izglābj bezpalīdzīgu un pamestu sunīti

Piektdien, 17. augustā, neilgi pēc pulksten 11 Rīgas pašvaldības policisti saņēma informāciju par kādu, iespējams, bezpalīdzīgā stāvoklī atstātu suni Vecmīlgrāvī. Ziņotājs skaidroja, ka suņa gaudošana nu jau gandrīz diennakti nākot no kāda pamesta pārtikas veikala. Uz norādīto adresi norīkota tuvākā Rīgas pašvaldības policijas autopatruļa, informē Rīgas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Zemene.

Likumsargi, apsekojot pamesto tirdzniecības vietu, caur durvju lodziņu pamanīja maza auguma suni. Mājdzīvnieks atradās starp tukšām alkohola pudelēm un izkārnījumiem. Tāpat nebija redzams ne ūdens, ne barība.

Policisti sākotnēji devās aprunāties ar kaimiņiem, lai noskaidrotu, vai kāds no blakus esošajiem iedzīvotājiem par konkrēto situāciju nezina ko vairāk, kā arī mēģinātu sazināties ar telpu īpašnieku. Tomēr neviens no kaimiņiem nespēja sniegt noderīgu informāciju. Līdz ar to izsaukti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kā arī suņu ķērējs.

Pēc neilga laika notikuma vietā ieradās glābēji, kuri izskatīja iekļūšanas iespējas telpās. Dienesta darbinieki atlauza vienu slēģa daļu un izsista logam rūti. No pamestajām telpām iznests suns un nodots suņu ķērājam. Čipa pārbaudes laikā atklājās, ka suns nav reģistrēts.

Suņu ķērājs mājdzīvnieku nogādāja dzīvnieku patversmē "Ulubele".

Jāpiebilst, ka notikuma vietā pieaicināts arī apsaimniekošanas pārstāvis, kas solīja pēc dienestu darba slēģiem uzlikt slēdzeni, tādejādi nodrošinot neiekļūšanu telpās.

Saistībā ar notikušo Rīgas pašvaldības policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma lietvedību par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Likums paredz, ka par šādu pārkāpumu fiziskajām personām uzliek naudas sodu no 7 līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai iztiekot bez konfiskācijas.