Izveidota platforma, kas palīdz atrast mīluļu pieskatītāju jebkurā laikā

Katrs mājdzīvnieka saimnieks kaut reizi mūžā ir saskāries ar situāciju, kad kaut kur jādodas, bet nav kam uzticēt savu mīluli. Tagad tam ir risinājums - "Whisker" platforma, kur ātri un vienkārši ir iespēja atrast apmācītu dzīvnieku pieskatītāju un pastaigu biedru. Līdzīgi kā ar citiem ekonomikas pakalpojumiem - daudziem tā būs iespēja arī piepelnīties.

Platformas autore ir Laura Audere. Viņas mīlulis Viskijs ir 10 gadus vecs suņuks, kurš nokļuvis Latvijā no Sicīlijas. Platformas "Whisker" ideja ir noskatīta ASV: "Tur līdzīgas platformas ir ļoti populāras, jo atvieglo mūsdienu tik steidzīgo dzīves ritmu, kad ne vienmēr ir iespēja izvest pastaigā savu mīluli. Pati esmu saskārusies ar šādām situācijām. Dažkārt gribas doties atvaļinājumā vai pavadīt nedēļas nogali ārpus mājas, neraizējoties par to, kurš parūpēsies par mājdzīvnieku. Viesnīcu pakalpojumi man šķita dārgi, turklāt dzīvniekam pārāk bezpersoniski. Savukārt ideja par platformu man likās atbilstoša un piemērota arī Latvijas tirgum, tāpēc nolēmu to realizēt arī te," stāsta Laura.

Šobrīd jau darbojas mājas lapa internetā, kur ir redzami pieejamie mājdzīvnieku pieskatītāji un ārā vedēji. Nākotnē noteikti būs arī mobilā aplikācija. "Princips ir ļoti līdzīgs kā, piemēram, mums tik pierastajām taksometru aplikācijām - redzu tuvāko pieejamo dzīvnieku pieskatītāju, izpētu atsauksmes un viņa reitingu, un izvēlos ar viņu sadarboties," stāsta Laura. Pagaidām gan iespējams apskatīt tikai citu atstāto vērtējumu un komentārus, kā arī pašam tos iesniegt.

Platformas uzturētāji garantē drošību un kvalitāti, jo katrs pieskatītājs tiek apmācīts. Visi mājdzīvnieki tiek apdrošināti uz pakalpojuma saņemšanas laiku. Pirmajās 'Whisker' apmācībās īpašu apliecinājumu par pamatprasmju apgūšanu ieguva 15 interesenti. Viņi profesionāla kinologa Jevgēnija Novikova vadībā apguva pamatprasmes, kas ir nepieciešamas mājdzīvnieku pieskatīšanai. Visiem apmācību dalībniekiem, protams, iepriekš arī ir bijusi saskarsme ar mājdzīvniekiem.

Cenu par pakalpojumu katrs pakalpojuma sniedzējs varēs noteikt pats. Savukārt tas, kurš vēlēsies pirkt pakalpojumu, tās varēs apskatīt nolūkotā pieskatītāja profilā. Potenciālajiem pakalpojuma pircējiem pirms darījuma būs jāreģistrējas un jāievada informācija platformā gan par sevi, gan savu mājdzīvnieku.