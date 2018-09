Četrkājainie dziednieki: suns – ārsts un skolotājs

To, ka dzīvnieki var ārstēt un mums palīdzēt, cilvēki novērojuši jau kopš seniem laikiem, taču termins animoterapija jeb dzīvnieku terapija parādījās vien pagājušā gadsimta 50. gados. Mūsdienās izplatītas daudzas dzīvnieku terapijas, pazīstamākās no kurām ir reiterapija jeb terapija ar zirgiem un delfīnterapija. Pēdējos gadu desmitos pasaulē arvien plašāk tiek izmantota vēl viena animoterapijas nozare - kanisterapija.

Arī Latvijā plaši tiek izmantota animoterapijas nozare – kanisterapija. Speciāli apmācīti četrkājainie dziednieki strādā skolās, pansionātos un piedalās individuālās nodarbībās gan ar bērniem, gan pieaugušajiem. Lai gan pozitīvi savu mīlošo saimnieku viennozīmīgi ietekmē katrs suns, par suni-terapeitu kļūt var tikai retais četrkājainis, skaidro Latvijas Kinoloģijas federācijas pārstāve Vladislava Akimova, kura uzskatāma arī par vienu no kanisterapijas aizsācējām Latvijā.

Kanisterapijā nodarbinātie ir ļoti īpaši suņi – izteikti līdzsvaroti, komunikabli, inteliģenti un pāri visam – ar neizmērojamu mīlestību pret cilvēkiem. "Apmācot suni paklausībā, kanisterapijas metodes var pildīt katrs labi dresēts suns, tomēr tas būs grūti gan šim sunim, gan nedos tik lielu efektu. Sunim-terapeitam jāsajūt cilvēks, jābūt iekšējai inteliģencei. Īpaši tāpēc, ka pārsvarā šie suņi tiek izmantoti, strādājot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām," stāsta Vladislava.

Vladislava Akimova kanisterapijas jomā strādā pati ar saviem suņiem: septiņus gadus veco borderkolliju Ļutiku un Kavaliera karaļa Čarlza spanieliem – četrus gadus veco Teri (saīsinājumā no vārda "terapeits") un divus gadus veco Rošu. Šī ir viena no tām šķirnēm, kas ir piemērota kanisterapijai. "Suņiem-terapeitiem parasti izvēlas šķirnes, kas orientētas uz sadarbību ar cilvēku, piemēram, retrīveri, spanieli, dažas dekoratīvās šķirnes. Atsevišķās valstīs ir programmas, kur terapijā izmanto suņus no patversmes, taču tas ir diezgan riskanti. Mēs nezinām, kāda bijusi šo suņu pagātne un bērnība, līdz ar to pastāv slēptu fobiju un emocionālu problēmu risks. Terapijai pamatotu iemeslu dēļ parasti izvēlas šķirnes suņus, jo katra šķirne ir konkrētu īpašību apvienojums. Protams, vienmēr ir izņēmumi, un katru terapijas suni izvēlas individuāli jau kucēna vecumā ar īpašu testu palīdzību," stāsta kinoloģe.