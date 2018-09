Foto: Vairāk nekā 200 kaķu Rīgā sacenšas par titulu 'Labākais no labākajiem'

Šajā nedēļas nogalē Rīgā norisinās ikgadējā Starptautiskā kaķu izstāde. Tajā piedalās aptuveni 230 kaķu, kas kopā pārstāv vairāk nekā 27 dažādas šķirnes. Izstādē ir redzami arī tādi reti šķirnes pārstāvji kā piemēram, Ociketus, Manksus, Bengālijas, Amerikas sprograusu un Kartēzijas šķirnes kaķi.

Pūkainie murrātāji starptautiskajā kaķu izstādē ir sapulcējušies, lai sacenstos par "Best of the Best" kaķa titulu, ko varēs iegūt tikai divi no aptuveni 230 peļu junkuriem. Šo titulu pagājušajā gadā izstādes pirmajā dienā ieguva Kornvolas reksu šķirnes pārstāve EE*Solaris Planet Roberta, kuras īpašniece ir Jevgēņija Čulkova no Latvijas. Vien nepilnu sešu mēnešu vecumā melnbaltajai sprogainītei jau otro reizi bija izdevies izcīnīt izstādes galveno titulu, atkārtojot iepriekšējās izstādes, kas norisinājās Jelgavā, panākumus.

Savukārt izstādes otrajā dienā sīvā konkurencē uzvarētāja laurus plūca britu īsspalvainās šķirnes sterilizēta kaķene zilā krāsā, tituliem bagātā WW'11 BW PR EE* Madonna Love First Volex, kuras īpašniece un audzētāja ir Olga Reut no Igaunijas. Vairāk par kaķenes uzvaru vari lasīt šeit.

Izstādes laikā arī skatītājiem būs iespēja nobalsot par savu favorīt kaķi.

Izstāde "DinoZoo Pasaule" arēnā, Krasta ielā 52, norisināsies arī rīt, 16. septembrī, no pulksten 11 līdz 16, kuras laikā tiks pasludināts tās dienas "Best of the Best" titula ieguvējs un skatītāju konkursa uzvarētājs.

Apmeklētājiem ieeja izstādē ir bez maksas.