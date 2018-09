Foto: Starptautiskajā izstādē noskaidroti labākie kaķi

Aizvadītajā nedēļas nogalē, 15. un 16. septembrī, vairāk kā 230 kaķu pulcējās starptautiskajā kaķu izstādē, kas norisinājās Rīgā. Četrkājainie dalībnieki pārstāvēja 27 dažādas šķirnes, kuri dalībai izstādē bija ieradušies no Baltijas valstīm, Somijas, Zviedrijas un Krievijas.

Izstādes apmeklētāji par savu favorītu atzina sešus mēnešus jauno, atraktīvo Meinkūna šķirnes kaķenīti Beatriche Gold Oaks, kura uz izstādi Rīgā bija ieradusies no Igaunijas, vēsta CFCA Valdes locekle Linda Riekstiņa. "Beatriče ir ļoti rotaļīga un zinātkāra, viņai patīk cilvēku uzmanība. Izstādēs viņai ļoti patīk sevi parādīt un viņa ļoti labi apzinās, cik skaista viņa ir," stāsta kaķēna īpašniece Jana Zalutski.

Skatītāji topa otrajā vietā ierindoja titulēto Siāmas šķirnes runci no Igaunijas Flomaster Golden Oriental (īpašniece un audzētāja Nadya Reino), savukārt trešajā vietā – Devonas rekss šķirnes kaķenīti Mitava Testarossa (īpašniece un audzētāja Natālija Siņkeviča).

Savukārt starptautiskās kaķu federācijas FIFe tiesneši par izstādes uzvarētāju un titulu "Best Of Best" īpašnieku abas dienas atzina Burmas šķirnes kaķeni Malsanu Simonu, kuras īpašniece un audzētāja ir Irina Kančenkova no Rīgas. Nepilnus divus gadus vecā kaķenīte savā izstāžu karjerā paguvusi plūkt laurus ne vienā vien starptautiskā izstādē, iegūstot augstus rezultātus gan izstādēs Latvijā, gan ārvalstīs. Irina stāsta: "Simona ir ļoti komunikabla un viņa vienmēr iekaro apkārtējo mīlestību. Viņa vienkārši nevar palikt nepamanāma. Viņa ir ļoti dzīvespriecīga, ziņkārīga, maiga un ļoti skaista meitenīte. Es lepojos ar viņu!"

Foto: Tessa.lv. Abu dienu uzvarētāja

Papildus tradicionālajai kaķu vērtēšanai, izstādes laikā notika arī divi īpaši šovi, kuros četrkājainie dalībnieki sacentās līdz šim neierastās kategorijās. Izstādes pirmajā dienā šovā sacentās vieni no izstādes titulētākajiem kaķiem – "Supreme" čempioni un "Premiori", kas ir viens no augstākajiem iegūstamajiem tituliem starptautiskajā FIFe izstāžu sistēmā un to var iegūt ar labiem panākumiem piedaloties vismaz 21 starptautiskā izstādē. Par labāko no labākajiem šī titula īpašniekiem visu šķirņu konkurencē tiesnesis Luigi Comorio no Itālijas atzina Burmas runci Forsland Sunny Aimeri, kurš ir dzimis Latvijā, taču tagad dzīvo Zviedrijā. Īpašniece Terēze Sjoberga stāsta, ka runcis, kas mājās tiek saukts par Muskotu, ir ļoti mīlīgs un viņam patīk būt samīļotam ik brīdi: "Viņš vienmēr guļ zem manas segas. Kad kaķis grib tur tikt, viņš pienāk un "pieklauvē", lai varu pacelt segu un viņš zem tās varētu palīst." Muskots ar labiem panākumiem izstādēs Rīgā jau ir piedalījies vairākkārt, iegūstot "Best In Show" titulus, taču ar šo izstādi runcis noslēdz savu veiksmīgo izstāžu karjeru. Īpašniece atzīst, ka Muskotam dalība izstādēs vairs nešķiet tik aizraujoša kā iepriekš, tādēļ arī pieņemts šāds lēmums. "Bet kas par karjeras noslēgumu! Esmu ļoti, ļoti priecīga un ļoti, ļoti lepna!" ar sajūsmu stāsta saimniece.

Savukārt svētdien šovs tika aizvadīts rudenīgās noskaņās, jo tas tika veltīts visu šķirņu kaķiem sarkanā un bruņurupučkrāsā. Tiesnese Dorte Kaae no Dānijas par labāko kaķi šajā šovā atzina četrus gadus veco Meinkūna šķirnes kaķeni Amarilli. Īpašniece un audzētāja Natālija Dreimane stāsta, ka Amarille ir kaķenīte no audzētavas pirmā metiena, kura izstādēs piedalās jau no četru mēnešu vecuma. "Jau no pirmās izstādes pārvedām mājās kausus. Amarillei patīk izstāžu atmosfēra un viņa tajās jūtas kā skaistuma karaliene. Neskatoties uz mežonīgo skatienu, mājās ir eņģelītis ar vislabāko apetīti pasaulē," stāsta Natālija.