Atzīmējot Dzīvnieku dienu, piedāvā plašu pasākumu programmu

4. oktobrī pasaulē atzīmē Dzīvnieku dienu, vēršot uzmanību uz līdzcietīgu un cieņpilnu izturēšanos pret visu sugu dzīvniekiem. Arī Rīgā par godu šai dienai notiks trīs pasākumi, uz kuriem laipni gaidīti ir visi dzīvnieku mīļi un aizstāvji.

"Šajā dienā vērsta uzmanība arī uz to, ka mēs tikai samērā nesen esam sākuši pārvērtēt senlaikos radušās mītiskās domāšanas izpratni par cilvēka it kā dievišķu izredzētību un principiālu nošķīrumu no citām dzīvības formām. Mūsdienu zinātnes atklājumi ar katru gadu rosina mūs uztvert uz zemes, gaisā un ūdeņos dzīvojošās būtnes ar dziļāku cieņu un empātiju, jo nemitīgi augošais zināšanu daudzums ļauj mums saskatīt viņos ārkārtīgi daudzas mums pašiem piemītošas spējas un īpašības. Likumsakarīgi, ka aizvien biežāk izskan aicinājumi pilnveidot dzīvnieku aizsardzību un rūpīgāk izturēties pret ikvienu sajūtošu būtni, ar ko dzīvojam līdzās uz šīs planētas," uzskata Radio NABA raidījuma "Zootehnikums" veidotājs un publicists Sandris Ādminis.

Tāpēc šodien, 4. oktobrī, Rīgā tiek rīkoti trīs svētku pasākumi:

Pulksten 12 Dzīvnieku patversme "Dzivnieku Draugs" nāks klajā ar savu "alternatīvo (četrkājaino) kandidātu sarakstu" un publiskos to solījumu sabiedrībai.

Patversme "Dzīvnieku Draugs" ir nolēmusi izveidot savu kandidātu sarakstu un tādējādi dot balsi tiem, kam pašiem nav balsstiesību, jo, iepazīstoties ar politisko spēku piedāvājumu, pārliecinājās, ka ar retiem izņēmumiem partiju programmās, pat garāmejot, nav pieminēti jautājumi par atbildīgu attieksmi pret dzīvniekiem, par risinājumiem samilzušajai un nekad sistemātiski nerisinātajai klaiņojošo dzīvnieku problēmai, par efektīviem mehānismiem, kā nodrošināt humānu un ētisku attieksmi pret miljoniem dzīvnieku, kas tiek izmantoti lauksaimniecībā, kažokādu un pārtikas ražošanā.

Patversme "Dzīvnieku Draugs" atrodas Pārdaugavā, Fridriha Candera ielā 4.

Vairāk informācijas par pasākumu vari atrast portālā "Facebook".

Vakarā, pulksten 19, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 22, bārā "Aleponija", notiks "Radio Naba" raidījuma "Zootehnikums" rīkots krāšņi ilustrēts dzīvnieku dienas priekšlasījums un diskusija par dzīvnieku tiesībām. Priekšlasījumā uzzināsiet, no kurienes cēlušies mūsu sabiedrības tradicionālie uzskati par dzīvniekiem, ko esam par viņiem uzzinājuši, pateicoties tehnoloģijām un zinātnes atklājumiem, kā arī tiks runāts par to, kā sadzīvot ar dzīvniekiem iejūtīgāk un saudzīgāk savā ikdienas dzīvē. Vairāk par to portālā "Facebook".

Pēc tam, pulksten 20, klubā "Depo", Vaļņu ielā 32, notiks biedrības "Dzīvnieku brīvība" rīkots labdarības koncerts "Ar mūziku pret būriem". Koncertā uzstāsies trīs dažādas latviešu mūzikas grupas: "Zapte", "S.A.D." un "MONO:TAS". Lai gan mūzikas stili ir ļoti dažādi, mūziķus vieno pārliecība, ka dzīvnieki ir pelnījuši aizsardzību un dzīvi bez ciešanām.

Vairāk par koncertu un tā norisi vari uzzināt šeit.