Izstādē stāstīs, kā veidot mājvietas kukaiņiem un augiem

Kāpēc kukaiņiem un augiem vajag savas mājas? Par to varēs uzzināt sestdien, 20. oktobrī, izstādē "Vide un enerģija 2018", kur Latvijas Dabas fonds rīkos "Dabas sarunas". To laikā pētnieki stāstīs, kāpēc jāveido mājiņas sīkbūtnēm un kā to pareizi darīt.

Latvijas Dabas fonds izstādē piedāvās interaktīvu ekspozīciju un trīs "Dabas sarunas" – stāstus par to, kā veidot mājas dabai savās mājās: "Mājas sīkbūtnēm dārzā un pagalmā", "Mājokļi un barošanās" un "Dabiska pļava – mājvieta retiem augiem un putniem". Bez kukaiņiem nevar Cik liela ir kukaiņu un citu sīkbūtņu nozīme dabā? Ja to nebūtu, būtiski dabas procesi nenotiktu, un viena no zināmākajām kukaiņu lomām ir apputeksnēšana. Lielākā daļa augu bez mazo darboņu palīdzības nevarētu veiksmīgi ražot sēklas vai augļus, un Eiropā apmēram 30 procenti ziedaugu apputeksnē tieši kukaiņi. Apputeksnētāji ir bites, kamenes, vaboles, mušas, tauriņi un citi kukaiņi. Turklāt skudras ne tikai apputeksnē ziedus, bet arī izplata augu sēklas, tādējādi vairojot vides daudzveidību. Saimnieko gudri arī dabā Vai zini, kā izskatās vientuļo bišu māja un kā pareizi jāveido kukaiņu viesnīca? Sarunu laikā ikviens interesents varēs uzzināt par kukaiņu, dzīvnieku un augu mājām pagalmā un tuvējā pļavā, māju izgatavošanu un uzstādīšanu. Latvijas Ornitoloģijas biedrība skaidros, kāpēc ir svarīgi nodrošināt barošanās vietas putniem ziemā un kam jābūt putnu ēdienkartē. Tāpat Latvijas Dabas fonda ekspozīcijā izstādē "Vide un enerģija 2018" varēs apskatīt dažādas putnu mājas, barotavas, vientuļo bišu māju un kukaiņu viesnīcu. Gan pieaugušie, gan bērni varēs līdzdarboties kukaiņu viesnīcas veidošanā. Īpaša uzmanība būs veltīta dabiskajām pļavām kā mājvietai milzīgai augu un putnu sugu daudzveidībai tajās. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties ar dabisko zālāju tipiem un piemērotākajiem to apsaimniekošanas veidiem. "Dabas sarunās" savās zināšanās dalīsies kukaiņu un sīkbūtņu pētnieks Voldemārs Spuņģis, Latvijas Dabas fonda īstenotā zālāju projekta "GrassLIFE" vadītāja Inga Račinska un botāniķe Rūta Sniedze-Kretalova. Dabas sarunas vadīs žurnāliste Sandra Kropa. "Dabas sarunu" programma 20. oktobrī No pulksten 12 līdz 12.45 – "Mājas sīkbūtnēm dārzā un pagalmā";

No pulksten 12.45 līdz 13.30 – "Mājokļi un barošanās vietas putniem ziemā";

No pulksten 15 līdz 15.45 – "Dabiska pļava – mājvieta retiem augiem un putniem". No 19. līdz 21. oktobrim Ķīpsalā norisināsies divas izstādes – "Vide un enerģija 2018" un "Māja. Dzīvoklis 2018". Apmeklētāji varēs uzzināt jaunākās tendences energoefektivitātes, būvniecības un nekustamo īpašumu jomā. Piedāvājumā būs viss nepieciešamais mājokļa apdarei, siltināšanai un labiekārtošanai. Trīs dienu laikā Ķīpsalā uz atvērtajām skatuvēm abās Izstāžu centra hallēs notiks prezentācijas un semināri par nozarē aktuālām tēmām. Konferences "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas un klimata izaicinājumi" dalībnieki no "Cleantech" un Viedās pilsētas klastera stāstīs par tendencēm mobilitātē un klimata izmaiņu problēmu risinājumiem. Ar pilnu programmu var iepazīties mājaslapā. Vienu biļeti uz abām izstādēm var iegādāties ne tikai biļešu kasēs Ķīpsalā, bet arī internetā. Izstāde apmeklētājiem būs atvērta 19. un 20. oktobrī no pulksten 10 līdz 19, bet 21. oktobrī no pulksten 10 līdz 17.