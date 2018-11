Viena apžilbusi, otra iekritusi kamīnā - izglābtas divas nelaimē nonākušas pūcītes

Ceturtdien, 1.novembrī, Rīgas Zooloģiskajā dārzā nogādāta viena no mazākajām Latvijas pūcēm – bikšainais apogs, kura atrasta, guļot uz ielas Vecmilgrāvī, portālā "Facebook" vēsta zoo pārstāvji. Turpretim 31. oktobrī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienest steidza palīgā kādai citai pūcei, kas caur skursteni iekritusi privātmājas kamīnā.

Rīgas zoo ziņo, ka vakar pie viņiem tika nogādāta viena no mazākajām Latvijas pūcēm – bikšainais apogs. Cilvēks, kurš putnu atradis, guļot uz ielas Vecmilgāvī, nolēmis pūci nogādāt zoo. Tur bikšaino apogu apskatīja vetārsti un secināja, ka tā veselības stāvoklis ir stabils un putnu var laist atpakaļ dabā. Šo šķirņu pūces ir īpaši iecienījušas plašus un pavecākus priežu mežus, tāpēc zoodārza speciālisti plāno putni izlaist brīvībā Baldones pusē, kur šādu mežu netrūkst.

Kā "Facebook" ierakstā skaidro zoodārza pārstāvji, neskatoties uz to, ka bikšainie apogi ir nometnieki un labprātāk uzturas vienā vietā, tomēr daļa no tiem – galvenokārt mātītes un jaunie putni – rudenī dodas uz siltajām zemēm. Lidojot cauri pilsētām, putni nereti apžilbs no spilgtajām pilsētvides gaismām, kā rezultātā dažkārt cieš no sadursmes ar koka zaru, kādu elektrības vadu, norobežojošu stiklu vai automašīnu.

Savukārt 31. oktobrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sniedza palīdzību kādai citai pūcei. Tā Babītes novadā caur skursteni bija iekritusi kādas privātmājas kamīnā. Glābēji nelaimē nonākušo putnu notvēra un nogādāja klīnikā, kur tam tika veikta nepieciešamā veselības apskate.