Pētījums: ar pozitīvu attieksmi nepietiek, lai atrisinātu pamesto dzīvnieku problēmu

Lai gan mājdzīvnieki Latvijas mājsaimniecībās nav retums, joprojām nepieciešama iedzīvotāju izglītošana par dzīvnieku labturību. Tā liecina jaunākais "Baltic International Bank Latvijas barometra" pētījums, kurā tika noskaidrots sabiedrības viedoklis par dažādiem ar mājdzīvniekiem saistītiem jautājumiem. Savās atbildēs iedzīvotāji pauduši pozitīvu attieksmi pret mājdzīvniekiem, kā arī izskanējuši ieteikumi to labklājības un drošības uzlabošanai, jo pamesto dzīvnieku problēma valstī joprojām ir aktuāla.

"Baltic International Bank Latvijas barometrs" ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma, viedokļu un attieksmes pret dažādiem sociāliem, ekonomiskiem u.c. jautājumiem pētījums, kurš ietver arī dažādu sfēru pazīstamu ekspertu vērtējumu un cēloņsakarību analīzi.

Tas tiek veidots katru mēnesi, un tajā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālākās norises. 2018.gada maijā veiktajā "Baltic International Bank Latvijas barometrs" pētījumā tika aptaujāti 1000 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem visā Latvijā. Respondentiem tika uzdoti dažādi ar dzīvniekiem un ekoloģiju saistīti jautājumi.

Saskaņā ar rezultātiem, gandrīz divām piektdaļām respondentu mājās ir kaķis, turpretim suņi ir aptuveni katram piektajam. Kā trešais populārākais mājdzīvnieks tika atzīta zivtiņa, bet ceturto vietu ieņem dažādi grauzēj – truši, kāmji, jūras cūciņas, dekoratīvās žurkas u.c. Turpretim tikai 0,1 procenti aptaujāto par savu mājas mīluli uzskata kādu rāpuli vai kukaini, piemēram, zirnekli vai pat veselu skudru fermu. Taču 42 procentiem respondentu mājdzīvnieku nav.

Lūgti norādīt savas vai savu ģimenes locekļu darbības vai uzskatus saistībā ar dzīvniekiem, 35 procenti pētījuma dalībnieku atbildēja, ka paši vai viņu radinieki izturas pret dzīvniekiem kā pret ģimenes locekli. Tāpat netrūkst arī cilvēku, kas baro putnus un izliek būrīšus tādi, pēc "Baltic International Bank Latvijas barometra" datiem ir 30 procenti aptaujāto. Savukārt 18 procenti – baro klaiņojošus dzīvniekus, bet tikai četri procenti cenšas tiem atrast mājas. Jāpiemin arī fakts, ka 20 procenti respondentu uzskata – dzīvnieki ir labāki par cilvēkiem.

Taču, neatkarīgi no cilvēku pozitīvās iesaistes, Latvijā vēl aizvien ir aktuāla pamesto dzīvnieku problēma, tāpēc pētījuma dalībnieki bija lūgti sniegt ieteikumus situācijas uzlabošanai. No 1000 respondentiem 24 procenti norādīja, ka ir jāveic klaiņojošu dzīvnieku sterilizācija no valsts un pašvaldību līdzekļiem, 22 procenti – ka ir nepieciešams ieviest stingrākus sodus tiem, kuri nežēlīgi izturas pret dzīvniekiem. Savukārt 17 procenti aptaujāto norāda, ka, viņuprāt, lai risinātu samilzušo problēmu, jāpiešķir valsts un pašvaldības līdzekļi dzīvnieku patversmēm, kā arī biedrībām, kas nodarbojas ar klaiņojošu dzīvnieku aprūpi. Turklāt septiņi procenti cilvēku uzskata, ka viss ir jāatstāj tā, kā tas ir, un risinājumu šai situācijai neredz.