1922. gads: Latvijā ievēlē pirmo Saeimu un ievieš latu, kino skatītājus biedē Nosferatu

Savukārt laikraksta “Latvijas Sargs” 4. jūnija numurā publicēta lasītāja P. Šmita vēstule, kurā viņš aicina Latvijas naudu dēvēt par markām.

“Man šķiet, ka lats, kā jau jauns vārds, nav noderīgs nosaukums starptautiskā tirdzniecībā. Turpretim franks ar savu skaņu ir neparasts latviešu izrunā. Vēsturiskas tiesības uz Latvijas naudas nosaukumu ir tikai mārkai, kuru latvieši pazina jau no mestru laikiem. Kādēļ gan lai mēs apejam šo vecu-veco starptautisko vārdu. Pieņemot no jauna veco mārku, mums arī nebūs nekāda grūtuma atrast nosaukumu sīkai naudai. Mestru laiku mārka, kā zināms, tika dalīta artavos, kuru arī katrs latvietis pazīst no veciem garīgiem rakstiem. No tāltālās pagātnes atmiņām mums nemaz nevajadzētu tā baidīties, jo mestru laikos latvieši vēl nebija tik beztiesīgi un nabadzīgi kā krievu laikos.”

Punktu neskaidrībai valdība pieliek rudenī – augustā tā pieņem noteikumus par naudu, paredzot ieviest latus un santīmus. 1. novembrī “Latvijas Vēstnesis” publicē “rīkojumu par latu”, kurā noteikts, ka visos darījumos 1 lats līdzinās 50 rubļiem.