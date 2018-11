1923. gads: Alus pučs Vācijā, Latvija sāk apkarot žūpību

Šie nesmējēji ir kā kuņģa slimi pie bagatīga galda; viņi vispār daudz neko netur no ēšanas. Viņu patika kritizēt ir tik liela, tāpēc ka viņu patika uz ēšanu ir tik maza. Tāds gara stāvoklis nestāv tālu no krīzes. Cik ilgi cilvēks to var izturēt – un tad viņš ir nedziedinams melancholiķis – bez smiešanās? Šis drūmais dvēseles gavēņa laiks var ilgāk vai īsāk vilkties, bet tam vienmēr sekos laikmets, kurā smiekli stāvēs neparasti vaļīgi.

Atminos, ka reiz kādā grūtsirdīga laikā – es nebiju diezin cik sen vairs smējies – apmeklēju kādu izpriecu lokālu. Kāds augstākā mērā vidējs humorists cēla priekšā šādu numuru: viņš attēloja kādas diletanta biedribas priekšsēdetaju, kurš desmitgadu darbibas svētkos deklamē kādu dzejoli, bet nāk sadursmē ar iepreekšeja gada dzejoli, ko viņš iemācijees no galvas. Tas viss nobeidzas ar trakiem abu dzejoļu sajaukumiem.