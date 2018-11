1924. gads: Maskavā apraud Ļeņinu, sirreālisti publicē manifestu, dibina Latviešu folkloras krātuvi

“Līdz ar strauju automobiļu satiksmes attīstīšanos, sevišķi Vakar–Eiropā un Amerikā, radās jautājums, kā nodrošināt iedzīvotājus pret uguns briesmām, kuras draudēja no benzīna krājumu glabāšanas pilsētā un viņa izpārdošanas patērētājiem. No cik liela svara bij šo jautājumu jo ātrāki atrisināt, redzams jau no tā, ka Parīzē vien skaitās vairāk kā 50 000 automobiļu, bet Londonā un Ņujorkā pat vēl vairāk. Izeja tika atrasta, ieviešot tā sauktos ”benzīna pumpjus”, kuri sastāv no apakšzemes rezervuāra un automātiska pumpja virs zemes. Rezervuāru pildīšana un benzīna izpārdošana notiek automātiski, kādēļ eksplozija un uguns briesmas pilnīgi izslēgtas. Ņujorkā, Londonā, Parīzē, Berlīnē un citās lielākās pilsētās tādi pumpji uzstādīti tieši uz ielām, laukumiem un bulvāriem, novietojot dažās vietās pumpjus pat uz trotuāriem.

Pie mums Rīgā nodomāts celt sākumā tikai vienu Amerikas sistēmas “Rapidayton” pumpi zem inženierspeciālistu vadības un pilsētas valdes uzraudzības. Uzņēmums ir pilsētas īpašums un tika iznomāts uzņēmējam-tautietim. Jāatzīmē, ka mūsu kaimiņi igauņi šinī ziņā mums pasteigušies priekšā un Rēvelē tāds pumpis darbojas jau ilgāku laiku pašā pilsētas centrā kādas 4 jeb 5 asis no bij. Aleksandra ģimnāzijas. Ceļamais benzīna pumpis pieder pie pilsētas labierīcībām, kāpēc uzņēmējam novēlamas sekmes viņa lietderīgā pasākumā.”